Prison fribourgeoise
Après leur révolte à Bellechasse, des détenus ont été auditionnés

A Bellechasse (FR), 32 détenus se sont révoltés lundi soir pour protester contre leurs conditions de détention. Après trois heures de tensions, des auditions sont en cours pour établir les faits.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
A Bellechasse (FR), 32 détenus se sont révoltés lundi soir pour protester contre leurs conditions de détention.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après la révolte survenue lundi soir à Bellechasse, la direction de l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) procède à l'audition de tous les détenus impliqués. La rébellion a duré trois heures et impliqué 32 prisonniers du régime fermé.

«La situation a toujours été sous contrôle», a indiqué jeudi à Keystone-ATS Didier Page, secrétaire général adjoint et responsable de la communication de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS), en revenant sur une information de la RTS donnée la veille. «Il n'y a pas eu de propagation, malgré la situation aigue.»

Les auditions ont débuté et vont prendre un certain temps. «Il s'agit d'établir les faits», a fait savoir Didier Page. La vidéosurveillance est notamment utilisée. Protestant contre leurs conditions de détention, les émeutiers ont refusé de regagner leurs cellules et se sont barricadés, en se montrant agressifs et violents.

Cellule forte

Il n’y a pas de blessés. Du personnel a été rappelé. La direction de l'EDFR a aussi sollicité l'intervention de la police cantonale. Les lieux se trouvaient en configuration de nuit, vu l'heure. Des dégâts ont été constatés. Des détenus sont ou seront placés en cellule forte en raison de leur participation, a détaillé Didier Page.

Après négociations, vers 22h00, les détenus séditieux ont réintégré leurs cellules. Ils avaient envoyé en novembre une liste de demandes à la direction de l’EDFR et à la DSJS. Les demandes ont été analysées et une réponse est en cours de rédaction, a assuré encore Didier Page dans les colonnes de La Liberté.

«La direction de l’EDFR travaille continuellement à l’amélioration de certains points relevés, mais toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites, par exemple», a expliqué à Keystone-ATS le secrétaire général adjoint. «C’est évident, lorsque la sécurité est en jeu.»

Revendications

Les revendications sont diverses et variées, a signalé Didier Page. Elles concernent des sujets tels que le prix de la communication téléphonique ou de la télévision, les conditions de contrôle lors des déplacements dans l’établissement, les conditions des visites ou les achats à la cantine.

«De mémoire d’homme actif, soit depuis 20-25 ans, ce n’était jamais arrivé», a noté Didier Page. Le site de Bellechasse, à Sugiez, fait l'objet de très importants investissements. Récemment, en septembre, le peuple fribourgeois a accepté un crédit de 53,1 millions de francs pour y construire une nouvelle prison centrale cantonale.

