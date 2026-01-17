DE
Surpopulation carcérale
Des containers pour désengorger les prisons bernoises

Le gouvernement bernois soutient l'installation de containers temporaires pour réduire la surpopulation carcérale, qui atteignait 127,3% en 2025. Une motion est proposée pour désengorger les prisons avant l'ouverture d'un nouveau bâtiment à Witzwil.
Des containers ont été installés pour désengorger les prisons bernoises.
Photo: KEYSTONE
Le gouvernement bernois est favorable à l'installation de containers temporaires pour désengorger les prisons régionales du canton jusqu'à l'ouverture d'un nouveau bâtiment à l'Etablissement pénitentiaire de Witzwil. Les containers carcéraux permettraient d'augmenter à long terme de la capacité de détention.

Le Conseil-exécutif recommande donc au Grand Conseil d'accepter une motion déposée par des députés bourgeois qui préconisent le recours à des containers pour décongestionner l'exécution judiciaire dans le canton de Berne. Il relève que d'autres cantons ont déjà mis en place de telles solutions avec des résultats jugés positifs.

Des synergies peuvent aussi être utilisées dans les domaines de l'administration, de la logistique et de la sécurité étant donné que les containers se trouveraient dans le périmètre d'un établissement pénitentiaire, ajoute le Conseil-exécutif dans une réponse publiée récemment à cette motion.

Surpopulation

Le taux d'occupation des prisons régionales du canton était de 127,3% durant les sept premiers mois de 2025, hors détention administrative à la prison de Moutier alors bernoise. Ce n'est qu'avec la construction du bâtiment au sein de l'Etablissement pénitentiaire (EP) de Witzwil et la poursuite de l'exploitation de la prison de Thorberg que la situation s'améliorera.

Le gouvernement constate que les infrastructures existantes ont réussi ces dernières années à faire face à des pics d'occupation sur des périodes limitées. Mais en raison des répercussions des retards accumulés dans l'encaissement des amendes, la «suroccupation est permanente et il est devenu impossible de la compenser».

Pour les motionnaires, la surpopulation carcérale actuelle dans le canton pèse sur le personnel et les détenus. Ils jugent judicieux d'installer des containers à titre transitoire. En 2024, le Grand Conseil avait rejeté la proposition de l'exécutif d'installer 40 places de détention provisoire dans des containers à la prison régionale de Berthoud.

