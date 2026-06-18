Une vaste opération policière a eu lieu ce jeudi matin dans le Valais central et le Bas-Valais. Une armurerie de Sion a été cambriolée à. l'explosif et l'alerte a été donnée tôt ce matin.

Une armurerie cambriolée à l'explosif: La police valaisanne part en intervention

Une armurerie cambriolée à l'explosif: La police valaisanne part en intervention

Léo Michoud Journaliste Blick

«Une intervention policière est actuellement en cours dans le Valais central et le Bas-Valais», a annoncé la police cantonale valaisanne ce jeudi 18 juin à 7h du matin sur ses réseaux sociaux. La raison? Un cambriolage dans une armurerie.

Après un contact avec les forces de l'ordre, la radio locale RhôneFM informe qu'une alerte a été donnée à 5h45 et qu'une «déflagration a été entendue auparavant dans le centre du canton». De son côté, «Le Nouvelliste» indique que le casse a eu lieu à Sion, dans l’armurerie Dayer Armes, à la route de la Drague.

Sur Instagram, l'entreprise déplore une attaque à l'explosif de sa devanture. Contactée peu après 11h, la police cantonale indique seulement que des «investigations et contrôles sont toujours en cours» et qu'un communiqué de presse à ce sujet sera diffusé dans l'après-midi.