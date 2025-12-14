DE
FR

Accident mortel en France voisine
Soudés et nombreux, les Bullois rendent hommage aux quatre jeunes décédés

Dimanche de cérémonie et de marche blanche à Bulle (FR). Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à l'église et dans la rue pour rendre hommage aux quatre jeunes Fribourgeois décédés dans un accident de voiture. La communauté portugaise locale est en deuil.
Publié: 13:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
1/2
Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche à Bulle pour un hommage aux 4 jeunes Fribourgeois.
Photo: Léo Michoud
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Le choc de l'accident mortel a laissé place au deuil, aux hommages et au soutien de toute une communauté. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Bulle (FR) ce dimanche 14 décembre, pour un dernier adieu aux quatre jeunes de 16 et 18 ans décédés le vendredi 5 décembre dernier dans un grave accident sur un rond-point de Collonges, à deux pas de Genève, côté France.

La communauté portugaise de la région s'est rassemblée pour pleurer les siens – trois des victimes habitaient le coin, et la quatrième vivait plus près de Fribourg. Mais c'est tout Bulle qui a eu l'air de partager le deuil des proches. Le soleil a traversé le brouillard, juste à temps. Et entre le silence, les embrassades et l'infinie tristesse de la foule, s'échappent parfois quelques rires.

Une église pleine à craquer

Familles, amis, camarades d'école, de sport ou simples connaissances: l'église Saint-Joseph de La Tour-de-Trême a largement débordé, peu avant midi, pour la cérémonie d'adieu aux deux couples, jamais revenus de leur séjour à Disneyland. Tellement de monde que la police locale a dû faire la circulation.

Sur le même sujet
Accident mortel à Collonges: famille et amis rendent un dernier hommage
Quatre Fribourgeois tués
Les hommages des proches pleuvent après la tragédie aux portes de Genève
Le président portugais réagit à l'accident des quatre Fribourgeois
Drame aux portes de Genève
Le président portugais réagit à l'accident mortel des quatre Fribourgeois
Un riverain fulmine après la mort de quatre jeunes Fribourgeois en France voisine
«Ce rond-point est dangereux»
Un riverain fulmine après la mort de quatre jeunes Fribourgeois dans l'Ain
Quatre jeunes Fribourgeois tués dans un terrible accident en France voisine
En route pour Paris
Quatre jeunes Fribourgeois tués dans un terrible accident en France voisine

Vers 13h, après une distribution de ballons de baudruche blancs et roses, une marche blanche organisée par des amis des défunts a pris forme derrière des dizaines de voitures et motos klaxonnant. Beaucoup de jeunes gens et de proches portaient des t-shirts floqués de photos des trois locaux.

Au milieu de la route, une maman et sa fille de 18 ans, venues de Châtel-Saint-Denis, expliquent les raisons de leur présence. «Nous sommes venues en soutien aux familles, commence la mère, qui ne connaît pas personnellement les familles endeuillées. Dans leur tristesse, la mobilisation pour leurs enfants va leur rester.» Sa fille ajoute: «Je suis venue pour les gens de mon âge.» Nul doute que cet événement tragique a beaucoup fait parler dans les écoles du canton.

«Notre monde s'est écroulé»

Après avoir traversé Bulle, puis le quartier de deux des jeunes, le cortège s'arrête près d'un parc, avec une vue splendide sur les montagnes fribourgeoises. Dévastés, la maman de la jeune Bulloise décédée s'adresse à Blick: «J'aimerais dire aux quatre enfants que je les aime très fort et qu'ils profitent bien là où ils sont.»

A ses côtés, son compagnon met l'accent sur la prévention de tels accidents. «On aimerait que tous les jeunes qui sont là soient conscients qu'il est très difficile de perdre quelqu'un de proche, qu'ils soient vigilants, prudents et qu'ils écoutent leurs parents. Même si tout va bien, tout peut arriver. Notamment sur la route...» 

Il y a une semaine, c'est comme si leur monde s'était écroulé: «C'est impossible de réaliser. Et c'est encore difficile aujourd'hui», relate le conjoint, lui-même père de plusieurs jeunes adultes. Habitante de la région depuis 25 ans, la maman d'origine portugaise ne s'attendait pas à voir autant de personnes auprès des familles en ce dimanche difficile: «Ça fait chaud au coeur de voir tout ce monde être solidaire.»

Quelques minutes plus tard, c'est le lâcher de ballon qui met un terme à la marche blanche, sous les vrombissements des moteurs de voitures et de moto. Une autre cérémonie aura lieu dans quelques jours pour la quatrième disparue qui habitait, elle, le district de la Sarine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus