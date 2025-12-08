DE
Drame aux portes de Genève
Le président portugais réagit à l'accident des quatre Fribourgeois

La mort de quatre jeunes Fribourgeois dans un accident de voiture à Collonges, vendredi soir, suscite une vive émotion jusqu’à Trancoso, au Portugal, d’où sont originaires leurs familles. Le président Portugais a aussi pris la parole.
Publié: 12:32 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
L'accident s'est produit au niveau de ce rond-point sur la commune de Collonges.
Photo: Google Street View
Solène MonneyJournaliste Blick

Le décès de quatre jeunes Fribourgeois, vendredi 5 décembre, bouleverse également le Portugal. Les deux hommes âgés de 16 et 18 ans, ainsi que leurs compagnes de 18 ans, étaient originaires de différents villages mais dépendaient tous de la même commune de Trancoso, rapporte le quotidien portugais «Correio da Manhã».

«Tous ces enfants sont nés en Suisse, mais leurs parents ont émigré depuis notre commune, même s’ils viennent de régions distinctes. Ils ont encore ici des grands-parents, des oncles et des cousins. Quatre familles sont anéanties, et toute la communauté est touchée», confie Julio Silva, ami des grands-parents de l’un des jeunes.

Sur les réseaux sociaux des paroisses, les messages de condoléances se multiplient pour soutenir les proches. «Nous sommes tous accablés par une immense tristesse. Nous ne connaissions pas bien ces jeunes, mais nous sommes amis avec leurs parents, leurs oncles et leurs grands-parents», témoigne un habitant de 69 ans. Dans le village portugais d'une des victimes, le traditionnel repas de Noël a été annulé en signe de solidarité avec la famille endeuillée.

Le président portugais réagit

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a présenté ses condoléances aux familles des victimes. «Le Président de la République suit la situation, en contact avec le Secrétariat d’Etat des Communautés portugaises», précise le communiqué. Ce dimanche, une bougie et des fleurs ont été déposées sur les lieux de l’accident, rapporte le groupe Facebook «Portugueses na Suíça». Sous la publication, près de 400 messages de la communauté portugaise expriment leur soutien à la famille.

Les proches partagent leur douleur

La grand-mère de l’une des jeunes femmes a exprimé sa douleur en pleine période de deuil: «De la tristesse et du vide dans mon cœur. Tu nous as quittés bien trop tôt, mais tu resteras toujours ma princesse», rapporte «20 minutes». Dans une autre publication, la cousine d’une des victimes confie également son émotion: «Repose en paix, mon cher cousin. Un jeune homme au sourire charmeur, parfois un peu espiègle, mais une personne au grand cœur. Tu avais tant de rêves qui ont été anéantis par cet accident tragique.»

Un week-end à Disneyland

Les deux couples se rendaient à Disneyland Paris pour le week-end. Mais à Collonges, à la frontière française, leur voiture a été impliquée dans un accident mortel. Le véhicule, qui circulait sur la départementale 984B, a quitté la route peu après 22h30 à hauteur d’un rond-point. Il a effectué plusieurs tonneaux, franchi un petit ruisseau, avant de finir sa course dans un bosquet où il s’est embrasé, selon les gendarmes.

«Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers suite à un appel au 18, tous les occupants ont été déclarés décédés», a indiqué samedi le parquet de Bourg-en-Bresse. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Selon les premiers éléments, «aucun indice ne laisse penser à une consommation de stupéfiants ou d’alcool», précise Antoine Celle, substitut de la procureure, qui annonce également que des autopsies ont été ordonnées.

