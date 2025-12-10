Quatre jeunes Fribourgeois ont perdu la vie dans un terrible accident en France voisine, à Collonges, vendredi dernier. Les proches expriment leur tristesse sur les réseaux sociaux et invitent à venir leur rendre un dernier hommage ce week-end.

Qendresa Llugiqi

Vendredi dernier, un terrible drame a secoué la commune de Collonges, près de Genève. Quatre adolescents du canton de Fribourg, âgés de 16 à 18 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route.

Une messe funéraire est organisée cette semaine par leurs familles et leurs amis. «Nous vous invitons à venir leur rendre un dernier hommage», peut-on lire dans un flyer largement partagé sur les réseaux sociaux. Les photos de trois des jeunes décédés figurent en haut de l'invitation.

Les personnes endeuillées sont invitées à se rassembler ce dimanche à 11h15 à l'église Saint-Joseph de La Tour-de-Trême à Bulle (FR). Plus tard, à 14h30, une marche blanche aura lieu en soutien aux proches.

De son côté, l'église relaye aussi la cérémonie, via ses réseaux sociaux: «Tous ceux qui souhaitent se joindre à ce moment de recueillement et de commémoration sont les bienvenus.»

Des centaines de témoignages de tristesse

Selon la police, les jeunes décédés formaient deux couples. Leurs familles sont toutes originaires de la commune portugaise de Trancoso, dans le district de Guarda. Leur perte ébranle également le Portugal.

Depuis l'accident, les réseaux sociaux sont le théâtre d'une immense tristesse. Familles et amis pleurent leurs disparus et se soutiennent mutuellement. Les condoléances abondent de la part des internautes, dans une volonté de rendre ces pertes plus supportable.

Quant aux adieux des proches, ils témoignent d'un amour profond et d'une douleur tout aussi grande. Le père de Ruiz M.* écrit en hommage à son fils de 16 ans: «Prends soin de nous, mon amour. A bientôt, mon amour.» Sous le post, près de 460 commentaires expriment leur condoléances.

Parmi ses autres publications: une photo de l'homme en compagnie de son fils à Disneyland, souvenir de jours heureux.

«Je suis si fier d'être ton papa»

Le père de Gloria Y.*, l'une des victimes de l'accident, a posté pour sa fille de 18 ans l'image d'un ruban noir, symbole de deuil, sur fond blanc. Une image souvent reprise par les proches des victimes comme photo de profil.

Sous une publication datant de 2022 – un collage composé de plusieurs photos de l'adolescente – la légende a été actualisée et affiche un message en mémoire à la jeune fille: «Tu es partie si vite, mon cœur. Ton magnifique sourire et ta joie de vivre vont me manquer. Papa t'aime et t'aimera toujours, où que tu sois. Je suis si fier d'être ton papa».

La mère de Gloria Y. fait partie des proches qui ont changé leur photo de profil pour afficher le ruban noir du deuil. Elle aussi a posté une publication en hommage à l'adolescente. On y voit, appuyée contre la sculpture de deux anges, une photo prise le jour du 18ᵉ anniversaire de la victime. Mère et fille s'y enlacent, sourire aux lèvres.

De même, le père de la deuxième jeune fille décédée, Beatriz P.*, a partagé l'image du ruban noir, accompagné du mot «deuil». Sur une photo de sa fille, il indique l'heure et le lieu où aura lieu la messe pour ceux qui souhaiteraient faire un dernier adieu».

Une cousine d'Alejandro G.*, victime de 18 ans, lui rend également un hommage sur les réseaux sociaux: «Repose en paix, mon cher cousin.» Elle le décrit ensuite comme «un garçon au sourire simple, parfois espiègle, mais aussi au caractère sérieux». Elle poursuit son message en évoquant «tant de rêves qui ont été perdus dans ce maudit accident».

Puis, elle s'adresse à lui et lui demande son aide: «Donne de la force à tes parents et à ton frère – ils auront besoin de tes conseils pour trouver leur chemin. Les mots manquent, cette tragédie est tellement triste. Ici, à la maison, les cousins sont bouleversés et tristes. Repose en paix, petit ange.»

*Noms modifiés