Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC) vont quitter le Conseil national en 2023. Elus tous les deux en 2015, ils ne rempileront pas pour une quatrième législature.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

L'annonce sonne comme la fin d'une ère à Berne. Deux personnalités incontournables de la droite valaisanne ont annoncé qu'elles allaient quitter le Conseil national à la fin de la législature, rapporte le «Nouveliste». Figures respectives du Parti libéral-radical (PLR) et de l'Union démocratique du centre (UDC), Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor vont mettre un terme leur carrière politique fédérale.

Elus tous les deux à la Chambre du peuple en 2015, ils ont fait savoir qu'ils ne rempileraient pas pour une quatrième législature. Côté PLR, la question de la succession semble complètement ouverte. L'UDC pourrait quant à elle miser sur Cyrille Fauchère, premier non-élu du parti lors des dernières élections, député au Grand conseil valaisan et conseiller municipal (exécutif) de Sion.

Les Sénateurs temporisent

La décision des deux représentants centristes du Valais au Conseil des Etats n'est, elle, pas encore connue. Beat Rieder a fait savoir au «Walliser Bote» qu'il ne comptait rien annoncer pour l'heure, tandis que Marianne Maret devrait révéler ses intentions à l'automne.