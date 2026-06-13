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Avez-vous vu cet homme?
La police cantonale vaudoise recherche un touriste de 60 ans

Un touriste hollandais de 60 ans est recherché après sa disparition dans la région de Chillon. La police vaudoise appelle toute personne l’ayant aperçu à la contacter, sans prendre de risque.
Publié: 20:18 heures
Un touriste hollandais de 60 ans est recherché après sa disparition dans la région de Chillon.
Photo: Police cantonale vaudoise
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Luisa GambaroJournaliste RP

La police cantonale vaudoise annonce être à la recherche d'un touriste hollandais de 60 ans. Hubertus P. était parti visiter la région de Chillon puis «n'a plus donné de nouvelles», expliquent les forces de l'ordre dans un communiqué ce samedi 13 juin.

Hubertus mesure 1m70, il a la peau blanche et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux courts et blancs avec une barbe. Il porte une veste noire avec des lignes verticales oranges sur le devant, un jeans bleu ou noir et un sac à dos noir. 

Si vous l'apercevez, vous pouvez appeler le +41 21 343 15 10 ou prendre contact avec le poste de police le plus proche. «Nous invitons la population à faire preuve de prudence et à ne pas se mettre en danger en voulant intervenir», conclut le communiqué.

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