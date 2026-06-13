La police cantonale vaudoise recherche un touriste de 60 ans

Luisa GambaroJournaliste RP
La police cantonale vaudoise annonce être à la recherche d'un touriste hollandais de 60 ans. Hubertus P. était parti visiter la région de Chillon puis «n'a plus donné de nouvelles», expliquent les forces de l'ordre dans un communiqué ce samedi 13 juin.
Hubertus mesure 1m70, il a la peau blanche et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux courts et blancs avec une barbe. Il porte une veste noire avec des lignes verticales oranges sur le devant, un jeans bleu ou noir et un sac à dos noir.
Si vous l'apercevez, vous pouvez appeler le +41 21 343 15 10 ou prendre contact avec le poste de police le plus proche. «Nous invitons la population à faire preuve de prudence et à ne pas se mettre en danger en voulant intervenir», conclut le communiqué.
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