Audit de la DGEJ
Protection des mineurs: Vaud veut consulter les cantons romands

Le Conseil d'État vaudois réagit à l'audit de la Cour des comptes sur la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Il annonce une rencontre intercantonale au printemps 2026 pour discuter des défis communs dans la protection des mineurs.
Publié: 14:52 heures
Le canton de Vaud est à l'origine d'une rencontre avec les autres cantons romands qui se tiendra au printemps 2026.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat dit avoir pris acte vendredi de l'audit de la Cour des comptes sur la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Dans un processus d'amélioration continue, le service a déjà engagé plusieurs réformes internes afin de moderniser l'organisation et renforcer la qualité de son action, réagit-il. Le gouvernement appelle aussi à des discussions avec d'autres cantons romands.

«Le Conseil d'Etat constate qu'une grande majorité des recommandations du rapport de suivi porte sur la formalisation des processus internes, et non sur la qualité du travail effectué au quotidien par les professionnels de la protection des mineurs», écrit-il dans un communiqué.

Les mesures prises jugées pertinentes

«Dans son analyse, la Cour relève en effet que l'évolution de la DGEJ ces dix dernières années est importante et que les nombreuses mesures engagées pour mettre en oeuvre les recommandations de son premier audit de 2016 sont pertinentes. A ce jour, la Cour retient principalement que le travail des assistants sociaux en protection des mineurs (ASPM) doit être mieux documenté et que les objectifs des actions socioéducatives doivent être mieux définis», est-il noté.

«La DGEJ est consciente de l'importance de disposer d'une traçabilité irréprochable de ses interventions». Elle rappelle qu'elle a entamé en 2023 une modernisation complète du système d'information et développé de nombreux outils pour mieux guider l'appréciation des ASPM et améliorer les informations communiquées à la justice.

Le lancement de l'application de soutien aux placements (ASAP), au 1er janvier 2026, puis du dossier unique de l'enfant (DUNE) en janvier 2027, «constitue la dernière étape qui permettra de répondre aux différentes recommandations de la Cour des comptes».

Première rencontre intercantonale

S'agissant de l'évaluation régulière de la mise en danger des enfants ou de la charge de travail des professionnels, le Conseil d'Etat rejoint par ailleurs la Cour sur la nécessité d'agir et estime que la réponse ne saurait se limiter au renforcement des processus ou d'outils existants. «Ces enjeux dépassent le seul Canton de Vaud et appellent une discussion à plus large échelle».

A l'initiative du DJES, une première rencontre entre les responsables politiques romands et les directions de services aura lieu ce printemps afin d'échanger sur ces défis communs, annonce le gouvernement vaudois. Les enseignements tirés de ces échanges permettront de formuler des propositions concrètes afin de soutenir durablement les professionnels engagés au quotidien dans l'intérêt des enfants, souligne-t-il.

