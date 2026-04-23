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Rivaliser avec les concurrents
RUAG s'allie à une startup lausannoise pour créer une IA 100% suisse

RUAG collabore avec une startup lausannoise pour créer une IA suisse. L'objectif: améliorer la défense nationale et rivaliser avec les avancées technologiques internationales.
Publié: il y a 10 minutes
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RUAG veut miser sur l'IA dans la défense.
Photo: KEYSTONE
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La startup lausannoise – Giotto.AI – va collaborer pour la grosse entreprise d'armement suisse RUAG, révèle la RTS. Sa mission: développer un outil d'intelligence artificielle (IA) conversationnel et de raisonnement exclusivement suisse, qui sera intégré dans la défense nationale. 

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Au micro du 19h30, un représentant de RUAG a admis miser davantage sur la nouvelle technologie, telle que l'IA. Avec ce nouveau dispositif, l'entreprise de défense souhaite rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis, qui investissent déjà massivement dans ce genre d'outils. 

Le futur de l'IA

Giotto.AI précise que son outil AI répondra aux besoins de l'armée. Il sera donc flexible, léger, économes en données, et fonctionnera hors-réseau. Tant l'armée suisse que la startup lausannoise en sont convaincues: l'IA représente l'avenir du domaine de la défense. 

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