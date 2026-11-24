Le Festival Antigel revient à Genève du 28 janvier au 21 février 2027 avec 100 événements dans 50 lieux. Fidèle à son esprit, il explore de nouveaux territoires artistiques et géographiques, selon sa codirectrice Thuy-San Dinh.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour sa 17e édition, du 28 janvier au 21 février, le Festival Antigel à Genève programme une centaine d'événements dans près de 50 lieux. Fidèle à son ADN, il «s'envisage en ouvreur de territoires géographiques et artistiques», selon sa codirectrice, Thuy-San Dinh.

«Antigel relie la culture et les lieux, crée des liens qui n'existent pas encore», a poursuivi Thuy-San Dinh mardi lors de la présentation de l'édition 2027. Arts vivants, musique, sport, bien-être, créations originales: la programmation se veut «exigeante et accessible». Elle se déploiera dans 24 communes genevoises, vaudoises et de France voisine.

Parmi les dix spectacles à l'affiche, plusieurs explorent les danses urbaines, comme «Love Under», de Mamu Tshi, sur la masculinité, «Murmuration», de Sadeck Berrabah, avec 50 danseurs, ou encore «Beyonders», de l'Urban Move Academy. «Vagabondages & conversations» fera dialoguer le chorégraphe Christian Ubl et le paysagiste Gilles Clément, tandis qu'il sera question d'équilibre dans «Le Poids des choses», de Camille Boitel.

«Femmes cultes»

Avec près de 40 concerts, la musique tient à nouveau une place prépondérante dans la programmation. Le musicien britannique Tricky, légende du trip hop, ouvrira cette édition, a indiqué Eric Linder, codirecteur du festival. Les autres légendes sont le Philip Glass Ensemble, pour la première suisse d'un ciné concert de «La Belle et la Bête», de Jean Cocteau, et la soprano Barbara Hendricks.

D'autres «femmes cultes» sont à l'affiche: l'organiste Kali Malone, la pionnière des musiques électroniques Suzanne Ciani et le Mystère des Voix bulgares, qui chantera à la cathédrale Saint-Pierre. De nouveaux lieux ont inspiré le programmateur, comme la salle des fêtes de Thoiry (F), qui accueillera le chanteur Bertrand Belin, et le bâtiment de la voirie de Genthod, où se produira Hudson Freeman.

De nombreux représentants de la nouvelle scène musicale francophone sont programmés, dont Aloïse Sauvage, Jersey, Blu Samu, Nous étions une armée, Vacra et Ino Casablanca, dont le concert est déjà complet. Antigel propose aussi du folk, avec Lisa O'Neill, Matthew Caws ou encore The Mary Wallopers, de l'indie rock, avec Spain, et du rock abrasif, avec The Young Gods.

Journée K-pop

Cinq créations pluridisciplinaires libellées Made in Antigel sont annoncées. Parmi les lieux insolites figurent un escape game, le groupe scolaire du Rolliet, à Plan-les-Ouates et pour la deuxième fois, le CERN. Dans la catégorie Sport et bien-être, outre la traditionnelle course à pied, une roller skate party aura lieu sur le parking d'Ikea et une journée K-pop, à la salle communale de Choulex.

Pour cette 17e édition, le Grand Central retrouvera, pour la seconde année de suite, une halle industrielle proche de la gare de Lancy-Bachet. Motel Campo y organisera onze soirées festives sur six week-ends, du 30 janvier au 6 mars, avec des artistes locaux et des pointures des musiques électroniques mondiales, dont la légende de Détroit Jeff Mills. La programmation complète sera dévoilée le 15 décembre.