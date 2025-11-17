La RTS a reçu des menaces visant son directeur

Pascal Crittin, directeur de la RTS, a été visé par des menaces de mort, vraisemblablement depuis ce jeudi 13 novembre. D'entente avec la police, la RTS a organisé sa protection. Des gardes du corps auraient été présents dès le lendemain pour assurer sa sécurité.

Menacé de mort, Pascal Crittin a été placé sous protection rapprochée ces derniers jours. Photo: KEYSTONE

Myret Zaki Journaliste Blick

La RTS a reçu des menaces visant directement son directeur, Pascal Crittin, a appris Blick. L'information nous a été confirmée ce jour par Christophe Minder, porte-parole de la RTS. «Par mesure de précaution et d’entente avec la police, la RTS a renforcé son dispositif de sécurité sur les sites de Genève et de Lausanne», indique Christophe Minder.

D'après nos sources, Pascal Crittin aurait reçu ces menaces depuis jeudi dernier, 13 novembre, jour où s'est déroulée la soirée d'inauguration officielle des nouveaux locaux d'Ecublens de la SSR et de la RTS. Aux côtés de Pascal Crittin étaient notamment présentes à cet événement la présidente de la SSR, Susan Wille, et la conseillère d'Etat vaudoise, Nuria Gorrite.

Motivations obscures

Le lendemain, la RTS avait déjà pris des mesures de sécurité. D'après nos informations, des gardes du corps auraient été présents pour assurer la protection de la direction durant la soirée qui s'est déroulée vendredi 14 novembre, sur le même site, en présence de Pascal Crittin. Cette soirée était cette fois destinée aux employés de la RTS. Il s'agissait d'une soirée «afterwork» de découverte des nouveaux locaux. On ignore à ce jour les motivations liées à ces menaces, de même que la manière dont elles ont été communiquées à la RTS ou à son directeur.

«La RTS attache la plus haute importance à la sécurité de l’ensemble de son personnel, a déclaré Christophe Minder. Elle relève en outre que le poste de directeur et celui des personnalités d’antenne sont par nature très exposés», a souligné le porte-parole.

Les CFF aussi menacés

Quelques jours auparavant, Blick avait révélé qu'un autre patron était victime de menaces de mort: Vincent Ducros, directeur des CFF. Les CFF venaient d'attribuer, le 7 novembre, un contrat de 2 milliards de francs au groupe allemand Siemens, préféré à son concurrent thurgovien, Stadler. Des auteurs anonymes ont accusé Vincent Ducrot de trahison et l'ont menacé de mort. Il avait également été placé sous protection rapprochée les jours qui ont suivi.