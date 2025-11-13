DE
FR

Une étape cruciale
La SSR et la RTS inaugurent leur nouveau site à Ecublens

La SSR et la RTS ont inauguré leur nouveau site de production à Lausanne-Ecublens. Le déménagement des équipes, commencé la semaine dernière, se poursuivra jusqu'en 2027. Ce projet marque une étape cruciale dans l'évolution du service public en Suisse romande.
Publié: 16:17 heures
Partager
Écouter
Le déménagement des équipes va se poursuivre jusqu'en 2027.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La SSR et la RTS ont officiellement inauguré jeudi leur nouveau site de production de Lausanne-Ecublens. Le déménagement des différentes équipes, entamé la semaine dernière avec Option Musique, se fera par étapes jusqu'en 2027.

Le coupé de ruban du nouveau bâtiment, situé au cœur du campus universitaire de Lausanne, s'est déroulé en présence des dirigeants de la SSR – son président Jean-Michel Cina et sa directrice Susanne Wille -, de la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite, du syndic d'Ecublens Christian Maeder ou encore de la présidente de l'EPFL Anna Fontcuberta i Morral.

«Ce moment est historique pour la Suisse romande comme pour la RTS. Il marque une étape décisive dans notre capacité à réinventer le service public audiovisuel», a indiqué Pascal Crittin, directeur de la RTS, cité dans un communiqué. «Ce nouveau site traduit une ambition: assurer la pérennité de la RTS dans un monde en profonde mutation et de plus en plus digital», a-t-il ajouté.

Cinq ans de chantier

Après cinq ans de chantier, la RTS a diffusé ses premières émissions radio le 4 novembre depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens. C'est Option Musique qui a étrenné ces locaux. Ces prochains mois, les chaînes RTS Première, RTS Espace 2 et RTS Couleur 3 quitteront aussi la maison de la radio de la Sallaz pour rejoindre le bord du lac.

A lire aussi
La CEDH déboute la SSR au sujet d'un «Temps présent» jugé partial
Concernant «l'affaire Giroud»
La CEDH déboute la SSR au sujet d'un «Temps présent» jugé partial
Les employés de la RTS bravent le règlement pour sauver la redevance à 335 frs
«200 francs ce serait la fin»
Les employés de la RTS bravent le règlement pour sauver la redevance à 335 frs

Le déménagement sera aussi échelonné jusqu'en 2027 pour les rédactions TV de l'actualité, des sports et de la culture. Le bureau régional vaudois ou encore le garage des cars et véhicules de reportage seront aussi installés sur le nouveau site.

Ouverture au public

Parallèlement, la RTS restera présente à Genève, où elle sera locataire de la tour, avec plusieurs productions digitales, la fiction, les documentaires et les magazines TV, entre autres. Dans les autres cantons, elle compte huit bureaux régionaux en Suisse romande ainsi que des journalistes basés à Zurich et au Tessin.

Le site de Lausanne-Ecublens permettra d'accueillir un effectif de 950 personnes, sur une surface utile de près de 25'000 m2 (y compris le parking). Conçu pour favoriser les échanges avec la population, le lieu accueillera des studios pour des émissions en public (musique, divertissement) et un foyer avec des espaces d'exposition et d'éducation aux médias, ainsi qu'un restaurant ouvert au public. Un week-end d'ouverture au public sera aussi organisé en 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus