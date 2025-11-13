La SSR et la RTS ont inauguré leur nouveau site de production à Lausanne-Ecublens. Le déménagement des équipes, commencé la semaine dernière, se poursuivra jusqu'en 2027. Ce projet marque une étape cruciale dans l'évolution du service public en Suisse romande.

La SSR et la RTS inaugurent leur nouveau site à Ecublens

Le déménagement des équipes va se poursuivre jusqu'en 2027. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La SSR et la RTS ont officiellement inauguré jeudi leur nouveau site de production de Lausanne-Ecublens. Le déménagement des différentes équipes, entamé la semaine dernière avec Option Musique, se fera par étapes jusqu'en 2027.

Le coupé de ruban du nouveau bâtiment, situé au cœur du campus universitaire de Lausanne, s'est déroulé en présence des dirigeants de la SSR – son président Jean-Michel Cina et sa directrice Susanne Wille -, de la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite, du syndic d'Ecublens Christian Maeder ou encore de la présidente de l'EPFL Anna Fontcuberta i Morral.

«Ce moment est historique pour la Suisse romande comme pour la RTS. Il marque une étape décisive dans notre capacité à réinventer le service public audiovisuel», a indiqué Pascal Crittin, directeur de la RTS, cité dans un communiqué. «Ce nouveau site traduit une ambition: assurer la pérennité de la RTS dans un monde en profonde mutation et de plus en plus digital», a-t-il ajouté.

Cinq ans de chantier

Après cinq ans de chantier, la RTS a diffusé ses premières émissions radio le 4 novembre depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens. C'est Option Musique qui a étrenné ces locaux. Ces prochains mois, les chaînes RTS Première, RTS Espace 2 et RTS Couleur 3 quitteront aussi la maison de la radio de la Sallaz pour rejoindre le bord du lac.

Le déménagement sera aussi échelonné jusqu'en 2027 pour les rédactions TV de l'actualité, des sports et de la culture. Le bureau régional vaudois ou encore le garage des cars et véhicules de reportage seront aussi installés sur le nouveau site.

Ouverture au public

Parallèlement, la RTS restera présente à Genève, où elle sera locataire de la tour, avec plusieurs productions digitales, la fiction, les documentaires et les magazines TV, entre autres. Dans les autres cantons, elle compte huit bureaux régionaux en Suisse romande ainsi que des journalistes basés à Zurich et au Tessin.

Le site de Lausanne-Ecublens permettra d'accueillir un effectif de 950 personnes, sur une surface utile de près de 25'000 m2 (y compris le parking). Conçu pour favoriser les échanges avec la population, le lieu accueillera des studios pour des émissions en public (musique, divertissement) et un foyer avec des espaces d'exposition et d'éducation aux médias, ainsi qu'un restaurant ouvert au public. Un week-end d'ouverture au public sera aussi organisé en 2026.