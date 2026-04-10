Des études ont démontré que la surréaction immunitaire causée par l'allergie au pollen peut endommager les follicules pileux, favorisant l'alopécie. Or, il existe des solutions qui, de manière indirecte, nous protègent contre cet effet possible.

Oui, le rhume des foins peut favoriser la perte de cheveux

Oui, le rhume des foins peut favoriser la perte de cheveux

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour environ 20% de la population suisse, le printemps ne constitue qu'un même et interminable rhume. Comme s'il n'était pas assez désagréable de souffrir d'un nez constamment bouché, d'une gorge irritée et d'éternuements incessants, le pollen entraîne encore un autre symptôme bien moins connu: la perte de cheveux.

En 2024, une large étude chinoise démontrait l'existence d'un lien prévalent entre le rhume des foins et l'alopécie, une chute de cheveux largement auto-immune. En effet, les personnes souffrant d'allergie au pollen, d'asthme ou présentant un terrain génétique les prédisposant à diverses alergies (atopie), semblent bien plus susceptibles de constater une crinière fine, fragile, et se clairsemant plus rapidement.

Et l'impact est d'ailleurs renforcé par le pollen lui-même: en provoquant une surréaction immunitaire, il encourage la production d'histamine, dont découlent justement tous les symptômes qu'on connait déjà, comme le nez qui coule et les yeux qui démangent. Cette même inflammation, relève l'étude, peut également endommager les follicules pileux, favorisant ou accélérant la chute de cheveux chez les personnes qui y sont prédisposées.

L'impact concerne autant les femmes que les hommes

Ces joyeuses conclusions sont confirmées par une recherche japonaise analysant les concentrations de minéraux présents dans les cheveux: les taux des personnes allergiques au pollen étaient inférieurs à celui des personnes ne souffrant pas du rhume des foins, suggérant que ce dernier affaiblit la santé capillaire.

«Cette inflammation peut aussi causer du stress, qui est l'une des principales causes de la perte de cheveux, note le Dr. Abdulaziz Balwi, directeur de la clinique turque Elithair, dans un communiqué diffusé début avril. Outre le fait que le pollen déclenche une réponse inflammatoire, les personnes souffrant du rhume des foins peuvent voir leurs cheveux s'affiner, en raison de l'irritation, qui cause des démangeaisons et des frottements du cuir chevelu.» Spécialisé dans la greffe de cheveux, le médecin précise que cet effet peut concerner les hommes comme les femmes.

Comment protéger votre cuir chevelu?

Pas de panique, cependant, puisque ce symptôme bien précis n'est pas automatiquement, ni directement causé par le seul rhume des foins: d'autres facteurs, dont un terrain génétique favorable, doivent également entrer en compte. Une simple inspiration d'air printanier ne risque donc pas de détruire votre chevelure, même si votre allergie s'avère plutôt intense.

Notons également qu'il existe plusieurs façons de protéger votre crinière, pendant la saison des pollens, à commencer par les traitements antihistaminiques. Une autre recherche datant de 2022 souligne en effet que ces médicaments, souvent prescrits pour apaiser les symptômes du rhume des foins, diminuent fortement le risque d'alopécie, en calmant la réaction immunitaire du corps.

Ainsi que le précise le média britannique «The Sun», les personnes concernées finissent souvent par se gratter leur cuir chevelu irrité, risquant ainsi d'aggraver la situation. Le simple fait d'éviter ce geste peut donc suffire à limiter les dégâts. «Envisagez de porter un chapeau ou d'utiliser une crème protectrice pour protéger votre cuir chevelu de l'exposition au pollen lorsque vous êtes à l'extérieur», propose encore le Dr. Balwi, toujours dans un communiqué.