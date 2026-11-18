Le canton du Jura augmentera les allocations familiales dès le 1er janvier 2027. Les aides pour enfants et formations seront relevées pour compenser le renchérissement. Une réflexion sur le soutien aux familles est aussi prévue.

Nouvelle hausse des allocations familiales dans le Jura dès 2027

Nouvelle hausse des allocations familiales dans le Jura dès 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Le Gouvernement jurassien a décidé d'augmenter les allocations familiales à partir du 1er janvier 2027 afin de les adapter au renchérissement. Dans les prochains mois, il va aussi lancer une réflexion afin de consolider l'attractivité du canton pour les familles.

L'allocation par enfant passera de 275 francs actuellement à 295 francs. L'allocation de formation se montera à 350 francs contre 325 aujourd'hui. Quant à l'allocation de naissance et d'adoption, elle passera de 1500 à 1605 francs, détaille le canton du Jura mercredi dans un communiqué. La dernière hausse datait de 2020.

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Après l'augmentation des allocations minimales de la Confédération il y a deux ans, de nombreux cantons sont allés dans la même direction, en proposant, pour certains, des hausses supérieures aux minima fédéraux. Le Jura n'en a pas fait partie. La gauche a alors souhaité que le Gouvernement jurassien, élu l'automne dernier, propose lui aussi une hausse des allocations.

L'exécutif annonce également mercredi engager une réflexion autour des mesures de soutien aux familles, en concertation avec les partenaires sociaux et économiques. Il «cherchera des solutions équilibrées» en tenant compte du pouvoir d'achat des ménages et de la conjoncture économique.