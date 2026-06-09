DE
FR

Accusé de manquements
Le commandant des pompiers à Bienne quitte son poste

Le commandant des sapeurs-pompiers de Bienne quitte son poste après une enquête révélant des manquements en conduite et communication. Aucun acte pénal n’a été retenu. Il rejoint la réorganisation de la sécurité publique.
Publié: 13:48 heures
Le commandant des pompiers de Bienne quitte son poste. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le commandant des sapeurs-pompiers de la ville de Bienne, à qui d'«importants manquements» étaient reprochés», remet son tablier et prend de nouvelles fonctions dans l'administration municipale. Il avait été mis en congé à la suite d'une enquête administrative. Le commandant et la ville de Bienne sont parvenus à un accord, indique cette dernière mardi dans un communiqué.

Fin janvier 2026, la Direction de l’action sociale et de la sécurité avait informé des résultats de l’enquête administrative menée entre août et décembre 2025 au sein du Service des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Aucun acte relevant du pénal n'avait été retenu, mais les investigations avaient révélé «d'importants manquements en matière de conduite et de communication» de la part de l'intéressé.

Désormais, ce dernier travaillera dans la réorganisation, déjà en cours, du service et du Département de la sécurité publique. «Les parties ont convenu de garder la confidentialité sur les modalités de cette solution conclue d'un commun accord», signale encore le communiqué.

Direction «autoritaire» décriée

C'est une lettre envoyée à la ville en août 2025 par plusieurs membres des sapeurs-pompiers professionnels de Bienne, via le Syndicat des services publics (SSP), qui avait mis le feu aux poudres, débouchant sur l'enquête interne.

La missive reprochait au commandant de faire preuve de favoritisme envers certains collaborateurs, d'abus de pouvoir et de ne pas respecter les prescriptions relatives au droit du personnel. Le SSP décrivait un style de direction «autoritaire, arbitraire, contraire à toute logique de progrès et de développement».

«Le fait que la situation au sein du Service ait escaladé et n'ait pas pu être apaisée est en grande partie imputable au commandant», avait souligné l'avocat et docteur en droit Michael Daphinoff fin janvier devant la presse, en présentant les résultats de l'enquête. Il avait aussi relevé une transparence parfois insuffisante, des faiblesses dans la gestion des conflits ou encore un manque de sensibilité et de qualités de conduites qui «ont donné l'impression d'arbitraire et de sanctions».

Accusations en grande partie «fausses»

Les principaux reproches formulés – abus de pouvoir, conflit d'intérêts, favoritisme – n'avaient cependant pas pu être confirmés, avaient souligné les autorités biennoises. «La grande majorité des accusations s'est donc révélée fausse.»

Le principal intéressé avait été temporairement libéré de sa fonction afin de garantir le bon déroulement de l'enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus