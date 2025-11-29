DE
Grièvement blessé et héliporté
Un automobiliste se crashe sur l'A5 près de La Neuveville

Un grave accident s'est produit sur l'A5 près de La Neuveville (BE) samedi après minuit. Un conducteur a été grièvement blessé après que sa voiture a dévié de sa trajectoire, heurté un talus et s'est retournée. L'autoroute a été fermée pendant plusieurs heures.
Un automobiliste a été grièvement blessé samedi dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville (BE). (Image d'illustration)
Un automobiliste a été grièvement blessé samedi peu après minuit dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville (BE). L'homme, qui circulait de Neuchâtel à Bienne, a dévié de sa trajectoire avant le tunnel de Gléresse, a indiqué la police bernoise.

Sa voiture a tapé un talus sur la gauche de la chaussée et s'est retournée sur le toit. Le conducteur, grièvement blessé, a été secouru par des tiers avant l'arrivée des forces d'intervention. Pris en charge par une équipe d'ambulance, il a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Le conducteur est seul en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l'accident. Le tronçon d'autoroute compris entre Douanne et La Neuveville a été totalement fermé au trafic. Une déviation par le sud du lac de Bienne a été mise en place durant plusieurs heures.

