Un automobiliste se crashe sur l'A5 près de La Neuveville

Un grave accident s'est produit sur l'A5 près de La Neuveville (BE) samedi après minuit. Un conducteur a été grièvement blessé après que sa voiture a dévié de sa trajectoire, heurté un talus et s'est retournée. L'autoroute a été fermée pendant plusieurs heures.

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste a été grièvement blessé samedi peu après minuit dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville (BE). L'homme, qui circulait de Neuchâtel à Bienne, a dévié de sa trajectoire avant le tunnel de Gléresse, a indiqué la police bernoise.

Sa voiture a tapé un talus sur la gauche de la chaussée et s'est retournée sur le toit. Le conducteur, grièvement blessé, a été secouru par des tiers avant l'arrivée des forces d'intervention. Pris en charge par une équipe d'ambulance, il a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Le conducteur est seul en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l'accident. Le tronçon d'autoroute compris entre Douanne et La Neuveville a été totalement fermé au trafic. Une déviation par le sud du lac de Bienne a été mise en place durant plusieurs heures.