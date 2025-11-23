Samedi soir, un grave accident de la circulation s'est produit à Montreux (VD). Au total, cinq voitures et deux piétons ont été impliqués. Un touriste est en danger de mort.

L'accident s'est produit à Montreux. Photo: Keystone-SDA

Janine Enderli

Montreux (VD) est sous le choc: samedi soir, la centrale de la police cantonale vaudoise a été informée qu'un grave accident de la circulation s'était produit sur l'avenue des Alpes. Pour des raisons qui restent à déterminer, un automobiliste sous l'emprise de l'alcool et se dirigeant vers Clarens a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une voiture en stationnement.

Sous la violence du choc, le deuxième véhicule a été projeté contre deux piétons sur le trottoir – deux touristes chinois, une mère et son fils, âgés respectivement de 51 et 19 ans, ont été touchés. Après avoir reçu les premiers soins sur place, les personnes grièvement blessées ont été transportées au CHUV de Lausanne. Le fils de famille se trouve dans un état critique et son pronostic vital est engagé.

Le premier véhicule a poursuivi sa route de manière incontrôlée et est ensuite entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, un arbre et enfin deux voitures garées sur le bord de la route. Le conducteur du premier véhicule, un ressortissant portugais de 34 ans domicilié sur la Riviera, a été légèrement blessé et transporté à l'Hôpital Riviera-Chablais. Les deux autres conducteurs – un Turc de 35 ans originaire du Chablais vaudois et un Grec de 24 ans domicilié en Angleterre – n'ont pas été blessés.

Un important dispositif policier

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une procédure pénale afin de déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident. L'enquête est menée par des spécialistes de l'unité de circulation de la gendarmerie.

L'accident a nécessité l'intervention de trois patrouilles de gendarmerie, dont l'unité circulation, cinq patrouilles de Police Riviera, des enquêteurs de la brigade scientifique de la Police de sûreté vaudoise, du personnel de deux ambulances ASR et du SMUR de l'Hôpital Riviera-Chablais, des pompiers du SDIS Riviera ainsi que des dépanneurs.

Par cette communication, la police souhaite également rappeler les dangers de l'alcool au volant, qui représente un risque tant pour soi-même que pour les autres. A cela s'ajoutent la possibilité de sanctions pénales importantes et le retrait du permis de conduire.