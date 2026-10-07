La route Aigle-Le Sépey coupée après un grave accident

Blick Newsdesk
Le trafic est complètement interrompu ce mercredi soir sur la route cantonale entre Aigle et Le Sépey, dans les deux sens, signale «24 Heures». «En raison d’un accident grave de la circulation, la route cantonale H11 est actuellement fermée à la circulation, et ce jusqu’à 19 heures au moins», écrit la police cantonale vaudoise.
Le TCS signale également l’incident sur son site internet.
Développement suit.
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