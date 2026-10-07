Un grave accident bloque totalement la H11 entre Aigle et Le Sépey. La police vaudoise annonce une fermeture de la route cantonale dans les deux sens ce mercredi jusqu’à 19 heures au moins.

La route Aigle-Le Sépey coupée après un grave accident

La route Aigle-Le Sépey coupée après un grave accident

Blick Newsdesk

Le trafic est complètement interrompu ce mercredi soir sur la route cantonale entre Aigle et Le Sépey, dans les deux sens, signale «24 Heures». «En raison d’un accident grave de la circulation, la route cantonale H11 est actuellement fermée à la circulation, et ce jusqu’à 19 heures au moins», écrit la police cantonale vaudoise.

Le TCS signale également l’incident sur son site internet.

Développement suit.