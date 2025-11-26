Une violente collision entre un vélo électrique et un jeune cycliste à Genève a fait un mort, alerte la police cantonale genevoise. Il s'agit du septième accident mortel sur les routes genevoises cette année.

Un Genevois à vélo électrique percute un cycliste de 16 ans

Intersection entre la route de Chancy et le chemin de Paris, où a eu lieu l'accident. Photo: Google Street View

Luisa Gambaro Journaliste

Le lundi 17 novembre, un quinquagénaire à vélo électrique a violemment percuté un jeune cycliste de 16 ans, peu avant 8h45, sur la route de Chancy (GE), fait savoir la police cantonale genevoise. Le jeune homme roulait sur la piste cyclable en direction d'Aire-la-Ville mais une fois arrivé à l'intersection avec le Chemin de Paris, il est entré en collision avec un homme et son vélo électrique, qui roulait à contre-sens.

La collision frontale entre les deux cyclistes les a propulsés au sol. Dans sa chute, le casque du quinquagénaire a heurté le flanc d'une voiture qui roulait vers le centre-ville. Grièvement blessé, il a été héliporté aux Hôpitaux Universitaires de Genève, ou il est décédé deux jours plus tard. Le jeune cycliste quant à lui n'a été que légèrement blessé.

Une enquête a été ouverte par la Brigade routière et accidents pour comprendre les circonstances du drame. La police précise qu'il s'agit du septième accident mortel sur les routes genevoises en 2025.