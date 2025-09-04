DE
Accident mortel
Un motard de 17 ans perd la vie dans un accident à Genève

Un motard de 17 ans est décédé mercredi à Genève dans un accident de la route. Il est entré en collision avec un autre motard.
Un motard de 17 ans est décédé mercredi à Genève dans un accident de la route.
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

Peu après 20h45 ce mercredi 3 septembre au soir, la Police cantonale genevoise a été informée d'un accident de la route. Un motard de 17 ans est entré en collision avec un autre motard, âgé de 20 ans. Le jeune homme de 17 ans roulait sur la route de Vernier en direction de la zone industrielle.

Arrivé à hauteur de la route du Nant-d'Avril, il a tourné à gauche et est entré en collision avec l'autre motard. Le choc les a tous deux éjectés de leur véhicule et les a propulsés au sol. 

Pour le plus jeune des deux, les secours sont malheureusement arrivés trop tard. Malgré les opérations de sauvetage immédiatement mises en place, le jeune homme est décédé sur les lieux de l'accident.

Le plus âgé des deux motards a été transporté aux urgences, grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. La police précise que les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies. Il s'agit du cinquième décès sur les routes genevoises en 2025.

