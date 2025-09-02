Publié: il y a 18 minutes

Une cycliste a été grièvement blessée lors d'une chute de son triporteur électrique à Carouge, dans le canton de Genève. L'accident s'est produit lundi après-midi, et la police recherche des témoins pour déterminer les causes de l'incident.

Une cycliste gravement blessée à la tête après une chute à Carouge

Une cycliste a été grièvement touchée à la tête après une chute dans le canton de Genève. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Une cycliste a chuté de son triporteur électrique à Carouge (GE) lundi vers 15h50. Sérieusement blessée à la tête, elle a été emmenée aux urgences. Les raisons de l'accident sont encore à déterminer. La police recherche des témoins.

Roulant depuis la route de Drize, le véhicule a fait une embardée, puis versé sur le flanc droit. La cycliste a été violemment désarçonnée et a heurté le sol avec sa tête, a indiqué la police genevoise mardi. Son pronostic vital a été engagé, avant d'être finalement levé. Les éventuels témoins sont priés de s'annoncer à la brigade routière et accidents.