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A Aigle (VD)
Accident mortel près d’Aigle: un motocycliste décède après sa chute

Un motocycliste suisse de 33 ans est décédé après un accident survenu mercredi vers 14h sur la route des Ormonts, entre Aigle et Le Sépey (VD). Une enquête a été ouverte.
Publié: 18:19 heures
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Un motocycliste suisse de 33 ans est décédé après un accident survenu sur la route des entre Aigle et Le Sépey
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un motocycliste de 33 ans a perdu la vie mercredi lors d'un accident sur la route des Ormonts, depuis Aigle en direction du Sépey (VD). Il a perdu la maîtrise de son deux-roues qui s'est couché au sol avant de percuter une glissière de sécurité, a indiqué jeudi la police cantonale.

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L'accident a eu lieu vers 14h00 et a grièvement blessé le conducteur, selon le communiqué de la police vaudoise. Sur place, les secours lui ont prodigué les premiers soins. Son pronostic vital était engagé et il a été héliporté au CHUV en urgence. Malgré cette prise en charge, il est décédé des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un ressortissant suisse habitant la région, est-il précisé.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les raisons exactes de cet accident qui n'a pas impliqué d'autres véhicules.

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