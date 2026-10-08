Un motocycliste suisse de 33 ans est décédé après un accident survenu mercredi vers 14h sur la route des Ormonts, entre Aigle et Le Sépey (VD). Une enquête a été ouverte.

ATS Agence télégraphique suisse

Un motocycliste de 33 ans a perdu la vie mercredi lors d'un accident sur la route des Ormonts, depuis Aigle en direction du Sépey (VD). Il a perdu la maîtrise de son deux-roues qui s'est couché au sol avant de percuter une glissière de sécurité, a indiqué jeudi la police cantonale.

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L'accident a eu lieu vers 14h00 et a grièvement blessé le conducteur, selon le communiqué de la police vaudoise. Sur place, les secours lui ont prodigué les premiers soins. Son pronostic vital était engagé et il a été héliporté au CHUV en urgence. Malgré cette prise en charge, il est décédé des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un ressortissant suisse habitant la région, est-il précisé.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les raisons exactes de cet accident qui n'a pas impliqué d'autres véhicules.