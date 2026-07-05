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A dix mètres de hauteur
Un jeune homme chute d'une tour à Pont-en-Ogoz (FR)

Un homme de 22 ans a chuté de dix mètres samedi soir depuis une tour de l'Île d'Ogoz à Pont-en-Ogoz (FR). Grièvement blessé, il a été héliporté à l’hôpital. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 21 minutes
L'accident s'est produit peu avant 22h00 alors que le jeune homme se trouvait sur place avec plusieurs amis.
Photo: Jean-Guy Python
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 22 ans a été blessé samedi soir après avoir chuté de l'une des tours de l'Île d'Ogoz, à Pont-en-Ogoz (FR). Il est tombé d'une hauteur d'environ dix mètres, a indiqué dimanche la police cantonale de Fribourg.

L'accident s'est produit peu avant 22h00 alors que le jeune homme se trouvait sur place avec plusieurs amis. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, il a fait une chute d'environ dix mètres.

Les secours ont été dépêchés sur les lieux. La REGA a pris en charge le blessé et l'a transporté par hélicoptère vers un hôpital. Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de l'accident.

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