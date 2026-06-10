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3000 signatures
L’aéroport de Sion se rapproche d’un vote populaire

Le référendum contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion atteint 3000 signatures, mais la récolte continue pour sécuriser les validations. Les Vert-e-s Valais visent 3500 avant le dépôt prévu le 1er juillet.
Publié: il y a 59 minutes
Le référendum en lien avec l'aéroport de Sion atteint son objectif.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le référendum cantonal lancé contre la mise en oeuvre de la Loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion a obtenu les 3000 signatures requises. Afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment de leurs validations , la récolte se poursuit.

Début avril, Les Vert-e-s lançaient un référendum contre la cantonalisation de l'aéroport, avec le soutien du WWF Valais, de l’ATE Valais, du POP, du PS du Haut-Valais et des Jeunes Vert-e-s valaisans. But: permettre à la population de s'exprimer sur la question.

«Nous avons atteint les 3000 signatures la semaine dernière», a révélé, mercredi à Keystone-ATS, Philippe Cina, coprésident des Vert-e-s Valais. «Habituellement, dans une récolte, il faut compter 5% de paraphes non valables, on va viser à en obtenir 3500.» Les signatures seront remises à la Chancellerie cantonale, le 1er juillet. Par ailleurs, le directeur de l'aéroport, Christophe Chollet, aurait été remercié pour la fin de l’été, selon «Le Nouvelliste». Contactée par Keystone-ATS, la Ville de Sion ne commente pas l'information.

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