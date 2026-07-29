Cinq lieux insolites où fêter le 1er Août en Suisse romande

Vous êtes plutôt électro que yodel, sensations fortes que feux d'artifice, sport que cervelas? Blick a listé pour vous cinq options insolites pour célébrer la Suisse ce week-end de 1er Août.

Vous n'êtes pas trop yodel, cor des Alpes et longs discours?

Léo Michoud Journaliste Blick

Le 1er Août approche et vous ne savez pas quoi faire? Voici cinq manières insolites de passer la fête nationale, en famille ou entre amis.

Festilac – de l’électro dans un jardin privé à Paudex (VD)

En quatre ans, la pendaison de crémaillère entre copains dans leur jardin à Paudex est devenue un petit festival de musique électro qui rassemble désormais plus de 300 personnes. Tous les 1er Août, un couple du village vaudois organise Festilac dans son immense jardin de 800 m2, à quelques encablures du Léman.

«Les gens ne savent jamais vraiment quoi faire le 1er Août, alors on s’est motivés à organiser une fête à notre image», raconte Lucien Meylan. Au programme? Dès 14h, DJs suisses, grillades et produits locaux. Et à 21h30, la manifestation menée par des bénévoles se termine.

Mais pourquoi si tôt? «On est au milieu des habitations, alors on essaie de ne pas déranger le voisinage, rigole le cofondateur. Et comme ça, tout le monde a l’occasion d’aller voir les feux d’artifice au bord du lac.»

Les passionnés de House et de Techno y trouveront leur compte. Mais les autres aussi. La preuve: les 300 billets mis en vente à une trentaine de francs ont trouvé preneur. Une nouvelle série de tickets sera proposée le jour même sur place, promet Lucien Meylan en conseillant aux intéressés de venir assez tôt.

Caustic comedy show – Soirée stand-up sur le quai du lac de Genève (GE)

Thomas Wiesel aura sans doute quelques vannes de 1er Août dans sa manche. Le 1er Août à 21h30, le Caustic comedy club organise un show d’humour à Genève-Plage, dans les gradins du cinéma open air.

L’humoriste vaudois est un des sept comiques qui se succéderont sur scène, lors de cette soirée présentée par Nadim. Marie de Brauer, Rémi Boyes, Audrey Baldassare, Myriam Baroukh et Kévin Eyer seront aussi de la partie.

Après trois premières éditions à guichets fermés, celle-ci sera l’occasion de célébrer la fête nationale en riant un bon coup. Ce spectacle à 48 francs est déconseillé aux moins de 16 ans.

Plage de Saint-Blaise – Electro et show en tous genres à Laténa (NE)

Sur la plage de Saint-Blaise, au bord du lac de Neuchâtel, il n’y aura pas de feux d’artifice. Et pourtant, il va s’en passer des choses. L’association Zumbuck’s et la Commune de Laténa mettent sur pied un évènement sur trois jours.

Le 31 juillet, c’est d’abord la soirée «Sound Blaise» qui fera vivre les lieux, avec de la musique électro jusqu’à 3h du matin. Puis, le 1er août, ce sera concerts et animations diverses dès 11h30. Déjeuner au son du cor des Alpes, balades à poney, jeux de société, yodel, voltige équestre ou initiation au cirque, puis hymne national interprété par MC Roger, concert des Petits chanteurs à la gueule de bois et soirée DJ, il y en a pour tous les goûts jusqu’à 2h du matin.

Enfin, le lendemain, le film «Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre» sera projeté à 21h sur le cinéma open air.

Tour de France Femmes – Fête nationale, fête du vélo (Vaud et Fribourg)

Le départ du Tour de France féminin a lieu… en Suisse. Et ce, le jour de notre fête nationale. Alors, pour les amateurs et amatrices de la grande boucle, quoi de mieux que de voir passer les cyclistes professionnelles près de chez vous?

La première étape, prévue le 1er août, partira de Lausanne à 14h15, direction Echallens, puis Yverdon, Cheyres-Châbles et Payerne. Passage ensuite par la Broye fribourgeoise et son village de Villeneuve, avant de redescendre en direction du Léman en passant par Moudon.

Après quelques kilomètres en Lavaux, par Chexbres, Saint-Saphorin et Lutry, la ligne d’arrivée sera à nouveau à Lausanne. De quoi sortir les vélos pour passer une journée de 1er Août sportive… et aller faire la fête ensuite.

Aquaparc – Plaisirs aquatiques et du cirque au Bouveret (VS)

Un petit plouf pour la fête nationale? Aquaparc organise une journée spéciale le 31 juillet. Dès 17h, le spectacle «Vertiges et illusions» promet aux petits et grands de la magie et des acrobaties.

Exceptionnellement, les toboggans restent ouverts jusqu’à 23h. Vers 22h15, un point de vue permettra de voir les feux d’artifice tirés depuis le Bouveret – commune qui a obtenu une dérogation de l’Etat du Valais pour ses feux d’artifice sur le Léman.

L’entrée adulte coûte 52 francs. Et pour les enfants, c’est 42 francs pour les 6-13 ans et 22 francs pour les 3-5 ans.



