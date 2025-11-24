«Cashless only!» De plus en plus de restaurants n’acceptent plus que le paiement digital. Une vaste coalition politique se mobilise contre cette pratique. Dans plusieurs cantons, des projets de loi veulent contraindre les établissements à accepter l’argent liquide.

La fronde s'organise partout en Suisse contre le «cashless» dans les restos

1/7 Le «cashless» est de plus en plus prisé dans les restaurants du pays. Photo: Getty Images

Sven Altermatt

Assiste-t-on à la fin des paiements en liquide? Dans le secteur de la restauration, la transition a beau s’opérer discrètement, elle est incontestable. En effet, de plus en plus de clients paient par carte ou via leur téléphone.

Certains restaurants ont, eux, carrément proscrits le paiement en cash, une mesure parfaitement légale dès lors que l'établissement annonce clairement que seuls les moyens de paiement électroniques sont acceptés.

Mais cette évolution ne plaît pourtant pas à tout le monde. De nombreux élus s’alarment du recul des paiements en espèces, en particulier dans les restaurants. Plusieurs cantons examinent aujourd’hui des initiatives visant à obliger les établissements à accepter l'argent liquide.

Fait suffisamment rare pour être souligné: ces démarches sont soutenues par élus de tout le spectre politique, parfois à travers des alliances surprenantes. Un signe que ces projets ont de réelles chances d’aboutir – et que les établissements «cashless» pourraient bientôt se retrouver sous pression.

Genève a déjà pris des mesures

Genève est sans nul doute le Canton qui en a déjà fait le plus sur le sujet. Le Grand conseil a en effet décidé d'obliger les restaurateurs a accepter les paiements en espèce.

A l’origine de cette mesure: une intervention de la députée de l'Union démocratique du centre (UDC) Virna Conti, choquée qu’on ne puisse plus acheter, par exemple dans un stade de football, une portion de frites autrement qu’avec une carte ou un smartphone.

«Ce n’est absolument pas normal», affirme-t-elle. Selon elle, l’argent liquide n’exclut personne et n’entraîne aucune commission. Son texte a suscité des alliances inhabituelles: alors que le Parti libéral-radical (PLR), Le Centre et le gouvernement dénonçaient une «obligation disproportionnée», le Parti socialiste (PS) et les Vert–e–s ont décidé de soutenir sa proposition.

Lutte intense en Argovie

Dans le reste du pays, Genève fait figure de pionnier en matière de défense du paiement en espèces dans la restauration. En Argovie, un député du Centre, Daniele Mezzi, a donc décidé d'importer le combat dans son Canton. Il propose ainsi de modifier la loi sur la restauration, afin d'obliger les restaurants, cafés et organisateurs d’événements à accepter le paiement en liquide.

La montée du «cashless only» inquiète l'élu. Interviewé par la chaîne télévision régionale «M1», il a déclaré ne pas vouloir d’un avenir où les paiements se feraient exclusivement par carte, par Twint ou par téléphone. Sa proposition est notamment soutenue par la députée UDC Nicole Burger.

Une large alliance à Berne

Dans le canton de Berne, pas moins de six représentants de cinq partis différents - Vert'libéraux, Le Centre, Parti libéral-radical, Union démocratique fédérale (UDF) et – UDC exigent un «droit de payer en espèces dans l'hôtellerie et la restauration». Selon eux, le Canton devrait garantir que les billets de banque puissent continuer à être utilisés dans les bistrots.

«Ces dernières années, on constate que de plus en plus d'établissements et d'organisateurs actifs dans l'hôtellerie-restauration bernoise refusent les paiements en espèces et acceptent uniquement les moyens de paiement électroniques ou numériques», explique le premier signataire Nils Fiechter, également président des jeunes UDC. Les politiciens expliquent également vouloir prévenir une certaine forme d'exclusion, l'absence de paiement en liquide discriminant selon eux les jeunes et les personnes âgées.

Le Conseil municipal de Berne (exécutif) a également envoyé un signal en ce sens cette semaine, sans pour autant cibler tous les établissements. Toute personne assistant à une manifestation sur le domaine public devrait pouvoir payer en liquide. Le Conseil de Ville (législatif) avait préalablement accepté un postulat en ce sens, déposé par l’UDC et l’Alternative de gauche.

Débat houleux à Zurich

A Zurich, l'acceptation obligatoire des paiements en espèces fait l’objet de plusieurs interventions politiques. Trois députés de l’UDF ont demandé au Conseil d'Etat (exécutif) comment il entendait encourager les entreprises privées à continuer d’accepter le cash. Une initiative populaire va plus loin encore en réclamant une obligation générale d'autoriser le paiement en espèces dans tout le canton.

La polémique a été ravivée en ville de Zurich. Les organisateurs du marché de Noël de la gare centrale prévoyaient initialement d’imposer un paiement exclusivement par carte. Face à une vive opposition, ils ont finalement fait marche arrière.

Cet épisode a poussé l’Alternative de gauche à déposer une motion exigeant d'interdire le «cashless only» tant dans les établissements publics que dans les lieux subventionnés. Le PLR a lui aussi déposé un texte sur le sujet.

Et au niveau national?

La question de l'argent liquide préoccupe également la Berne fédérale. Une intervention émanant des rangs de la Ligue des Tessinois (Lega) demandait par exemple que les prestataires de services soient obligés d'accepter l'argent liquide comme monnaie. Le Conseil fédéral n'y croit guère: il reconnaît certes l'importance de l'argent liquide, mais une obligation d'accepter irait trop loin dans la restriction de «la liberté contractuelle et dans le droit fondamental de la liberté économique».

En mars 2026, le pays votera sur l'initiative sur l'argent liquide du «Mouvement libertaire suisse» et sur son contre-projet direct. L'initiative demande que l'argent liquide reste disponible à tout moment en quantité suffisante et que sa suppression ne soit possible qu'avec une majorité du peuple et des Cantons.