Le choc provoqué par l'attaque mortelle de requin en Australie est immense. La victime, Sandra T., était une athlète passionnée et travaillait comme juge de natation. Son club est en deuil et présente ses condoléances à sa famille.

Le club de la Suissesse attaquée par un requin pleure sa mort

Georg Nopper

Sandra T.* et Marco N.* voulaient nager avec les dauphins lorsqu'ils ont été surpris par un requin. Il a attaqué Sandra jeudi matin au large des côtes de l'Australie, à environ 300 kilomètres au nord de Sydney. Son petit ami a tenté désespérément de la sauver. Hélas, les secours sont arrivés trop tard pour la Suissesse: selon certaines rumeurs, elle aurait perdu son bras gauche. Marco a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures aux jambes.

Les deux victimes étaient des athlètes passionnés. Marco avait couru le marathon de Sydney en août dernier. D'après un club de natation du canton de Soleure sur Instagram, Sandra était une ancienne nageuse et travaillait comme juge dans le domaine de la natation. Son club est en deuil: «Elle est décédée en Australie, dans son élément de prédilection, l'eau», ont-ils écrit dans une publication. «Au nom du club, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.»

«Extrêmement bien préparés»

Sandra et Marco ont tous deux étudié à l'Université de Saint-Gall. Selon leurs profils LinkedIn, Sandra travaillait dans une société de gestion de fortune à Zurich et son petit ami occupe un poste dans l'armée suisse.

D'après les médias australiens, Marco a suivi un semestre d'échange à l'Université de Sydney de juillet à novembre 2025. Il a récemment obtenu son brevet de moniteur de plongée. Dans une évaluation en ligne, il a fait l'éloge de son école de plongée: «Je n'aurais pas pu faire de meilleur choix.» Après sa formation, il se sentait «extrêmement préparé pour la suite».

L'attaque filmée?

Les deux Suisses sont arrivés au camping près de la Kylies Beach la veille du drame. Ils étaient «tout excités», se souvient un autre client. «Cette plage est réputée pour ses dauphins.»

Après l'attaque, Marco a ramené sa petite amie sur le rivage malgré ses graves blessures, et a couru sur la plage pour appeler les secours. Selon le «Sydney Morning Herald», le couple avait une caméra GoPro pour filmer les dauphins. Nul ne sait si l'attaque a été enregistrée. Les images seront analysées par la police.