Une jeune Suissesse de 25 ans a perdu la vie à la suite d'une attaque de requin en Australie. Le drame s'est produit alors qu'elle nageait avec son petit ami près de Crowdy Bay, sur la côte est. L'homme aurait filmé la scène.

Le copain de la Suissesse tuée par un requin aurait filmé l'attaque

Plusieurs détails ont été publiés vendredi, après l'attaque de requin qui a coûté la vie à une jeune Suissesse en Australie. Selon la chaîne locale 9News, Sandra T.* et son petit ami, Marco N., se baignaient avec des dauphins au large de Crowdy Bay sur la côte est, lorsque le drame s'est produit. L'homme était en train de filmer avec une petite caméra GoPro. Les enregistrements sont en cours d'analyse par la police. On ne sait pas encore si l'on y voit le moment de l'attaque de requin.

La police a indiqué que la victime et son ami étaient âgés respectivement de 25 ans et 26 ans. L'homme a également été mordu en essayant de repousser le prédateur. Selon les médias, il aurait néanmoins réussi à tirer son amie grièvement blessée jusqu'à la rive. Mais la jeune femme est décédée avant l'arrivée des sauveteurs.

Moniteur de plongée qualifié

Le journal Sydney Morning Herald a écrit que le Suisse était un étudiant d'échange inscrit à l'université de Sydney de juillet à novembre et qu'il avait récemment suivi une formation de moniteur de plongée. «Je n'aurais pas pu faire un meilleur choix, a-t-il écrit dans un post sur Trustpilot. Avec cette formation, je me sentais parfaitement préparé pour la suite», a-t-il ajouté. Malgré ses graves blessures, il aurait réussi à alerter les secours sur la plage.

Peu après, un témoin lui a prodigué les premiers soins et lui a apparemment sauvé la vie en lui faisant à garrot à la jambe. Selon les autorités, le jeune homme est soigné à l'hôpital et se trouve dans un «état grave mais stable». L'endroit exact d'origine du couple suisse n'a pas été précisé. Mais d'après son profil LinkedIn, Marco N. a étudié à l'Université de Saint-Gall et occupe un poste dans l'armée suisse.

Fermeture des plages

Selon 9News, la tragédie s'est produite le dernier jour de vacances du couple, ils devaient rentrer chez eux le lendemain. Selon des témoins, ils étaient arrivés mercredi soir au camping Kylies Beach, situé à proximité, et étaient allés se baigner dans la mer au petit matin.

Un requin-bouledogue de trois mètres de long serait probablement responsable de l'attaque. Toutefois, malgré l'utilisation de drones, il n'a pas pu être localisé dans un premier temps. Les plages de la région restent fermées.

Région très isolée

L'incident a eu lieu à environ 350 kilomètres au nord de Sydney, dans une région assez isolée où les plages ne sont pas surveillées. La région est très appréciée des habitants et des visiteurs pour la beauté de ses paysages.

Selon les données officielles, trois personnes ont perdu la vie suite à des attaques de requins en Australie au cours du premier semestre de l'année. En septembre, un surfeur est décédé après une attaque dans la banlieue de Sydney. Pour l'humain, ce sont surtout trois espèces indigènes à la région qui sont dangereuses: le requin-tigre, le requin-bouledogue et le requin blanc.

*Prénom modifié