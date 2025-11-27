DE
Sauvetage compliqué
Un requin tue une Suissesse et blesse son compagnon en Australie

Une Suissesse a été tuée et son compagnon grièvement blessé par un requin près de Crowdy Bay, en Nouvelle-Galles du Sud. Les secours ont dû intervenir dans cette zone isolée. L’Australie recense plus de 1280 attaques de requins depuis 1791, dont plus de 250 mortelles.
Publié: 04:43 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
L'attaque s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney (archives).
Photo: Mark Baker
ATS Agence télégraphique suisse et Mathilde Jaccard

Un requin a tué une touriste suisse et a gravement blessé son compagnon jeudi sur une plage de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est de l'Australie, ont déclaré les sauveteurs et la police au «Sydney Morning Heral». Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à nos confrères et consœurs du matin.ch la nationalité suisse des victimes. «Le Consulat général de Suisse à Sydney est en contact avec les autorités locales et soutient les proches dans le cadre de la protection consulaire», complète le porte-parole Jonas Montani.

L'une des deux victimes était une femme âgée d'une vingtaine d'années, qui est décédée sur place. L'autre victime, un homme gravement blessé à la jambe, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital dans un état stable, a précisé le service ambulancier à l'AFP. Il a pu être sauvé grâce à l'intervention de témoins, saluée par les autorités. 

Un ou deux requins?

On ignore si le couple a été attaqué par le même requin. Selon plusieurs rapports préliminaires, il est plutôt inhabituel qu'un requin attaque deux personnes à la fois. Des drones sont utilisés pour déterminer de quelle espèce de requin il s'agit. Selon les médias locaux, le couple suisse était arrivé mercredi dans un camping voisin.

L'inspecteur en chef, Timothy Bayly, a déclaré que le couple se baignait sur une plage non surveillée lorsque l'incident s'est produit. La plage a ensuite été fermée. «Cette région est tellement isolée qu'il n'y a aucun service de sauvetage là-bas», a indiqué à la radio locale 2G Steven Pearce, directeur général de Surf Life Saving NSW, branche régionale d'un réseau de sauveteurs bénévoles et professionnels. Les services d'urgence ont été appelés vers 06h30 sur les lieux de l'attaque, qui s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney.

Cohabitation compliquée

En septembre, un surfeur a perdu la vie après avoir été attaqué par un grand requin blanc au large d'une plage populaire du nord de Sydney. Les eaux australiennes abritent de nombreux requins – le grand requin blanc figurant en tête de liste des espèces susceptibles d'infliger une morsure mortelle à un être humain – qui effraient sans dissuader les passionnés de nage, surf et autres sports aquatiques.

En 2024, près des deux tiers de la population australienne ont effectué 650 millions de visites sur le littoral, selon une enquête. La question de la protection des populations contre les requins est un sujet sensible en Australie. Les autorités adoptent une approche globale: déploiement de drones, fixation de balises acoustiques sur les requins pour permettre leur détection par des bouées d'écoute près des plages fréquentées, alerte en temps réel via une application mobile et installation de filets. Depuis 1791, plus de 1280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie, dont plus de 250 mortels, selon une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains.

