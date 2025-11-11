DE
FR

Mutilés puis relâchés en mer
Les autorités péruviennes saisissent plus de six tonnes d'ailerons de requin

La police péruvienne a saisi plus de six tonnes d’ailerons de requins illégalement destinés à l’Asie, d’une valeur de 8 millions de dollars. Les prises, provenant d’espèces menacées comme les requins requiem et marteaux, ont été découpées avant d’être relâchées en mer.
Publié: 06:09 heures
Partager
Écouter
L'aileron de requin est un ingrédient populaire en Asie pour la préparation de soupes et de diverses concoctions.
Photo: HOTLI SIMANJUNTAK
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police péruvienne a annoncé lundi la saisie de plus de six tonnes d'ailerons de requin qui devaient être exportés illégalement vers l'Asie. La valeur de la cargaison est estimée à huit millions de dollars sur le marché asiatique.

Les ailerons provenaient de diverses espèces de requins qu'il est strictement interdit de pêcher, a indiqué le chef de la brigade criminelle. Cette cargaison est l'une des plus importantes jamais découvertes, d'après les autorités.

Les ailerons étaient cachés dans un entrepôt clandestin d'une habitation de Callao. Ce produit est un ingrédient populaire pour la préparation de soupes et de concoctions auxquelles les croyances populaires attribuent des vertus aphrodisiaques ou contre le vieillissement.

Trois Péruviens arrêtés

Les pêcheurs «ont un impact terrible sur l'écosystème marin de la région, où ils pêchent ces requins qui sont menacés d'extinction», a dénoncé le chef de la police, précisant que les prises étaient relâchées en mer une fois leurs ailerons tranchés. Trois Péruviens ont été arrêtés lors de cette opération. Ils sont soupçonnés par les autorités d'appartenir à une organisation criminelle de trafic de ce produit.

A lire aussi
Sept «limites planétaires» sur neuf ont été franchies
Acidité des océans
Sept «limites planétaires» sur neuf ont été franchies
Plus de 150 dauphins s'échouent sur une plage de Tasmanie
Causes encore floues
Plus de 150 dauphins s'échouent sur une plage de Tasmanie

Les requins requiem (Carcharhinidae) et marteau (Sphyrnidae) sont les espèces les plus touchées. Selon l'organisation internationale de protection de l'environnement marin Oceana, on trouve dans les eaux du Pérou 66 des quelque 400 espèces de requins.

La conférence sur le commerce international des espèces menacées, réunie à Panama en 2022, avait pris la décision d'étendre sa protection à une cinquantaine d'espèces de requins menacées par le trafic de leurs ailerons.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus