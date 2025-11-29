Une baignade en Australie a viré au drame pour un jeune couple. Une Suissesse a été tuée par un requin-bouledogue. Son compagnon a été grièvement blessé. Le couple qui l'a probablement vue pour la dernière fois témoigne.

Les dernières personnes à avoir vu la Suissesse tuée par un requin témoignent

Marian Nadler et BliKI

Une tragique attaque de requin a secoué jeudi la plage idyllique de Kylies Beach dans le parc national de Crowdy Bay, à 300 kilomètres au nord de Sydney. Deux jeunes voyageurs suisses ont été victimes d'une attaque de requin-bouledogue.

Peter Brown, un client du camping, et sa femme Lyn ont peut-être été les derniers à voir le couple avant le drame. Peter raconte au «Daily Telegraph»: «Nous nous étions promenés le matin et nous les avons vus heureux assis entre les rochers vers 5h30.» Selon lui, la Kylies Beach est magnifique. «Le brouillard s'est levé et c'était une matinée parfaite. Nous avons vu le soleil se lever et le couple semblait passer un bon moment», a-t-il ajouté.

Attaque en quelques secondes

Le couple de Suisses, Lukas et Livia, était arrivé tard la veille au soir sur le terrain de camping où les Brown avaient aussi garé leur camping-car, et se réjouissaient à l'idée d'aller nager avec les dauphins. «Ils sont arrivés la veille à 21h30 et étaient tout excités à l'idée d'aller nager le lendemain. Cette plage est connue pour ses dauphins», raconte Peter Brown.

De retour au camping, les Brown ont entendu le bruit des hélicoptères atterrissant à 5h50. La tragédie s'est produite en quelques secondes. «C'est triste d'y penser. En un instant, une promenade et une baignade, et toute votre vie est ruinée», se désole Peter Brown.

«C'est tellement tragique»

Selon le «Daily Telegraph», la police a rapidement remballé la tente et les affaires du couple. «Les familles de ces jeunes gens doivent faire face à la disparition de leur fille, et le pauvre jeune homme sera sans aucun doute traumatisé», souffle Peter Brown.

«Le problème, c'est que les gens deviennent trop insouciants face aux requins. L'océan est leur habitat naturel, et c'est très déconseillé de se baigner au crépuscule. Le problème, c'est que les voyageurs ne le savent pas toujours. C'est tellement tragique.»