Un Allemand de 30 ans vivant à Winterthour (ZH) a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué le bébé de sa compagne en le secouant violemment. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision ce jeudi.

Il a secoué à mort le bébé de sa compagne

Il a secoué à mort le bébé de sa compagne

ATS Agence télégraphique suisse

Un Allemand établi dans la région de Winterthour (ZH) a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir causé la mort du bébé de sa compagne en le secouant violemment, a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt publié jeudi. Il sera également expulsé de Suisse pour une durée de 13 ans.

Il a été établi que l'homme était la cause des blessures du bébé, qui restait souvent seul avec lui. En l'espace de deux mois, le bébé a subi de nombreuses blessures à la suite des mauvais traitements infligés par son beau-père. Ce dernier a été jusqu'à lui fracturer une vertèbre. A la suite de ces coups, le bébé n'arrivait plus à marcher et ne pouvait que ramper.

Les mauvais traitements ont continué jusqu'à ce que le beau-père secoue très violemment le bébé. Le bambin a subi un traumatisme crânio-cérébral. Quelques jours plus tard, il est décédé des suites de ses blessures. Il n'avait que 20 mois. Les juges de Mon Repos ont suivi sur toute la ligne le verdict prononcé par le Tribunal cantonal zurichois, alors que le beau-père, âgé de 30 ans, demandait son acquittement.