Les punaises de lit se cachent dans les lits, meubles et fissures des hébergements. Comment les repérer et éviter de les ramener chez soi après un voyage? Un expert en lutte antiparasitaire nous éclaire.

Comment éviter de ramener des punaises de lit dans vos bagages après les vacances?

Comment éviter de ramener des punaises de lit dans vos bagages après les vacances?

Valentin Rubin

«En comparaison internationale, la Suisse s'en sort bien», estime Christian Zehnder, technicien en lutte antiparasitaire, au sujet de la lutte contre les punaises de lit et des mesures de prévention. Le directeur de l'entreprise zurichoise de lutte antiparasitaire Ratex AG souligne que ces insectes sont généralement introduits en Suisse depuis l'étranger, cachés dans les bagages.

«Ces insectes sont nocturnes. On ne voit pratiquement jamais les punaises de lit pendant la journée», explique l'expert. Dans un hébergement, il est donc important de rechercher d'éventuelles traces d'excréments afin d'éviter de ramener involontairement des punaises de lit chez soi. Christian Zehnder recommande d'inspecter en priorité les endroits suivants:

Le lit et le sommier: comme elles piquent principalement la nuit, les punaises de lit se cachent souvent dans le lit ou le sommier, notamment sous le matelas, dans les fissures et les cavités du sommier ou encore dans les prises électriques situées à proximité du lit.

Le porte-bagages: les punaises de lit se déplacent volontiers et peuvent donc se retrouver sur les porte-bagages. En revanche, il est peu probable qu'elles s'installent dans les vêtements que l'on porte sur soi, car elles n'aiment pas les secousses.

Les tables de chevet et les armoires: les meubles en bois offrent de nombreuses cachettes aux punaises de lit. Comme les clients des hôtels y rangent leurs vêtements et leurs affaires de voyage, les armoires sont particulièrement susceptibles d'en abriter.

Les tableaux, miroirs et rideaux: les punaises de lit se cachent souvent derrière les tableaux, les miroirs ou les rideaux fixés aux murs. Elles y sont à l'abri et peuvent rapidement rejoindre les armoires ou les lits. Une inspection visuelle de ces endroits est donc recommandée.

Les chaises, canapés et fauteuils: les punaises de lit sont attirées par le CO₂ que nous expirons. Les endroits où des personnes restent assises pendant un certain temps, comme les chaises, canapés et fauteuils, sont donc particulièrement attractifs. Les fissures et les interstices de ces meubles leur offrent en outre des cachettes idéales.

La fameuse «route des punaises»

«On ne détecte souvent une infestation que lorsqu'on constate des piqûres de punaises de lit sur la peau», explique Christian Zehnder. Des traces de sang peuvent également apparaître sur le matelas ou la couette. Les punaises de lit ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Leurs piqûres sont généralement inoffensives et ne provoquent pas systématiquement de réaction cutanée.

Lorsqu'une réaction apparaît, elle ressemble à une piqûre de moustique, avec une marque rougeâtre de quelques millimètres de diamètre. Mais contrairement aux moustiques, les punaises de lit piquent souvent plusieurs fois en ligne, formant ce que l'on appelle une «route des punaises». «Les punaises cherchent des vaisseaux sanguins et piquent jusqu'à ce qu'elles en trouvent un.»

Après un voyage, qu'il s'agisse d'un soupçon concret ou d'une simple mesure de précaution, Christian Zehnder recommande les mesures suivantes: