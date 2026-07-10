Alerte aux punaises de lit dans les Alpes! Les refuges de montagne en Allemagne, en Autriche et dans le Tyrol du Sud sont aux prises avec ces parasites. Le Club Alpin Suisse rencontre le problème.

Les punaises de lit paralysent des refuges de montagne dans les Alpes

Les punaises de lit paralysent des refuges de montagne dans les Alpes

Patrik Berger

Quiconque passera la nuit dans un refuge de montagne cet été devrait y regarder de plus près avant de s'y coucher. Les punaises de lit se propagent en effet de plus en plus dans les Alpes. Face à ce fléau, les clubs alpins d'Allemagne, d'Autriche et du Tyrol du Sud ont lancé une campagne commune et font appel à la solidarité des randonneurs. Rien qu'en Allemagne, jusqu'à 20 refuges sont touchés chaque année par ces parasites qui se nourrissent de sang humain. Et la tendance est en hausse.

Pour les randonneurs, les conséquences peuvent être douloureuses, car les piqûres démangent et brûlent énormément. Bien que gênantes, ces dernières ne représentent néanmoins pas de danger pour la santé.

Pour les gardiens de refuge, par contre, ce sont surtout les importants surcoûts que provoquent ces nuisibles qui font mal. Dans le pire des cas, une infestation peut paralyser un refuge pendant plusieurs jours, voire des semaines. Selon le Club alpin allemand, une désinsectisation professionnelle coûte entre 20'000 et 50'000 euros, selon la taille du refuge. C'est pourquoi de nombreux cabanes de montagne privilégient désormais la prévention. Elles inspectent les dortoirs avec des chiens renifleurs spécialement dressés ou fournissent à leurs clients des sacs de protection pour leurs sacs à dos.

Les punaises se propagent de refuge en refuge

Le principal problème est que les punaises de lit voyagent en toute discrétion. Elles se cachent dans les sacs à dos, les vêtements ou les sacs de couchage et sont transportées d’un refuge à l’autre par les randonneurs. Et les refuges de montagne offrent des conditions idéales pour ces bestioles. Elles apprécient en effet le bois et les multiples recoins des cabanes constituent des cachettes parfaites.

Le Club alpin suisse (CAS) n'est pas épargné par ce problème. En 2019, en Valais, le refuge de Prafleuri, situé non loin du lac de barrage de la Grande Dixence, a dû être complètement fermé en raison d’une infestation de punaises de lit. Cependant, la situation en Suisse n'est actuellement pas autant critique que chez nos voisins. «Nous ne rencontrons que des cas isolés d'infestation de punaises de lit dans nos refuges», déclare Remo Schläpfer, porte-parole du CAS, à Blick. Et en cas de contamination, l'association réagit rapidement et efficacement. « Le refuge concerné isole la zone infestée et fait appel à des entreprises spécialisées», explique le responsable. Les refuges voisins sont ensuite prévenus.

Congeler le matériel pendant 72 heures

La mise en place de cette procédure a fait ses preuves. «Les refuges de montagne constituent un environnement particulièrement difficile pour lutter contre les punaises de lit, car L’isolement et l’accès restreint compliquent la lutte contre ces nuisibles», selon le porte-parole du CAS, qui insiste sur l'importance d'une réaction immédiate.

De plus, l'implication des hôtes est également primordiale. «Nous recommandons, dans la mesure du possible, de ranger son sac à dos à part dans le refuge et non à proximité immédiate du lit, et de vérifier qu’il ne contient pas de punaises de lit ni de traces de celles-ci avant de quitter les lieux», poursuit Remo Schläpfer. En cas de doute, il faut en informer le personnel du refuge.

Pour finir, le porte-parole du CAS offre un précieux conseil aux randonneurs: «A votre retour, il est recommandé de congeler l'équipement qu'il n'est pas possible de contrôler dans un contenant hermétique pendant 72 heures et de laver les vêtements à 60 degrés.»