La Confédération lance sa campagne «Love life» pour sensibiliser les jeunes Suisses de 16 à 26 ans à la santé sexuelle. Objectif: prévenir le VIH et les IST via podcasts, réseaux sociaux et outils interactifs.

Lancement de la nouvelle campagne «Love life» sur la santé sexuelle

Lancement de la nouvelle campagne «Love life» sur la santé sexuelle

Prévenir le VIH et les IST

ATS Agence télégraphique suisse

Podcasts vidéo, formats courts sur les réseaux sociaux: la Confédération veut atteindre les jeunes de 16 à 26 ans «dans leur langage et sur les canaux qu'ils utilisent» pour leur parler de la santé sexuelle. Elle a lancé vendredi sa nouvelle campagne «Love life».

Chaque année en Suisse, quelque 90'000 jeunes vivent leurs premières expériences sexuelles, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. Dans le même temps, ils font parfois partie des groupes de population à risque élevé de contracter le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles (IST).

La nouvelle campagne s'adresse spécifiquement à ces jeunes, afin de les sensibiliser de manière précoce au «safer sex» (sexe sans risque). En complément des connaissances transmises à l'école, elle permet de dialoguer et fournit des informations concrètes, pratiques et faciles à comprendre sur ces thématiques, aussi bien en ligne que dans la vraie vie, via des boîtes mobiles appelées «storyholes». La Confédération a pour objectif d'ici à 2030 d'arrêter la transmission du VIH ainsi que des hépatites B et C et de diminuer l'incidence des autres infections sexuellement transmissibles.