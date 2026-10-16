Podcasts vidéo, formats courts sur les réseaux sociaux: la Confédération veut atteindre les jeunes de 16 à 26 ans «dans leur langage et sur les canaux qu'ils utilisent» pour leur parler de la santé sexuelle. Elle a lancé vendredi sa nouvelle campagne «Love life».
Chaque année en Suisse, quelque 90'000 jeunes vivent leurs premières expériences sexuelles, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. Dans le même temps, ils font parfois partie des groupes de population à risque élevé de contracter le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles (IST).
La nouvelle campagne s'adresse spécifiquement à ces jeunes, afin de les sensibiliser de manière précoce au «safer sex» (sexe sans risque). En complément des connaissances transmises à l'école, elle permet de dialoguer et fournit des informations concrètes, pratiques et faciles à comprendre sur ces thématiques, aussi bien en ligne que dans la vraie vie, via des boîtes mobiles appelées «storyholes». La Confédération a pour objectif d'ici à 2030 d'arrêter la transmission du VIH ainsi que des hépatites B et C et de diminuer l'incidence des autres infections sexuellement transmissibles.