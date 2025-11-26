Publié: il y a 23 minutes

La Croix-Rouge (CICR) et le Croissant Rouge sont accusés de financer la propagande militaire du Kremlin via l'antenne russe de l'organisation, révèle «Le Temps». Le Croissant Rouge nie les accusations et le CICR se mure dans le silence.

La Croix-Rouge accusée de financer la propagande de Vladimir Poutine

L'antenne russe de la Croix-Rouge permettrait au Kremlin de financer sa propagande militaire. Photo: keystone-sda.ch

Luisa Gambaro Journaliste

Le Genevois Henry Dunant doit se retourner dans sa tombe. L'antenne russe de la Croix-Rouge permettrait au Kremlin de financer sa propagande militaire, selon une enquête menée par le média russe en exil Meduza et le collectif de journalistes d'investigation «Follow the Money», révèle ce 25 novembre «Le Temps».

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant Rouge (IFRC) ont donné respectivement 6 millions et 6,5 millions à la Croix-Rouge russe (CRR) en 2024. Cette somme représente 25% de son budget et ces financements ont doublé depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022.

Mais le cœur du problème, c'est que la Croix-Rouge russe mène des activités humanitaires dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, alors qu'elle devrait se cantonner à ses frontières. De plus, elle coopère avec le Mouvement des premiers, une association de jeunesse russe créée après l'invasion de l'Ukraine et dirigée par le Kremlin. Avec ce mouvement, la CRR organise des compétitions pour entraîner les enfants russes de tout le pays – et des territoires ukrainiens occupés – aux premiers secours.

Epinglé sur la question, l'IFRC défend sa branche russe en invoquant la nécessité de former tous les civils aux premiers secours et d'incarner ainsi la «neutralité». Les sollicitations du «Temps» auprès du CICR sont restées sans réponse.