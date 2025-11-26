DE
FR

Des révélations explosives
La Croix-Rouge accusée de financer la propagande de Vladimir Poutine

La Croix-Rouge (CICR) et le Croissant Rouge sont accusés de financer la propagande militaire du Kremlin via l'antenne russe de l'organisation, révèle «Le Temps». Le Croissant Rouge nie les accusations et le CICR se mure dans le silence.
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
L'antenne russe de la Croix-Rouge permettrait au Kremlin de financer sa propagande militaire.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le Genevois Henry Dunant doit se retourner dans sa tombe. L'antenne russe de la Croix-Rouge permettrait au Kremlin de financer sa propagande militaire, selon une enquête menée par le média russe en exil Meduza et le collectif de journalistes d'investigation «Follow the Money», révèle ce 25 novembre «Le Temps».

A lire aussi
De la propagande pro-russe se cachait derrière 141 «sites d'info locale» en France
Alertes d'agences américaines
De la propagande pro-russe derrière 141 «sites d'info locale» en France
Le meilleur propagandiste de Poutine s'insurge-t-il vraiment contre son propre camp?
«Les salauds nous ont menti!»
Le meilleur propagandiste de Poutine s'insurge contre son propre camp. Vraiment?

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant Rouge (IFRC) ont donné respectivement 6 millions et 6,5 millions à la Croix-Rouge russe (CRR) en 2024. Cette somme représente 25% de son budget et ces financements ont doublé depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022. 

Mais le cœur du problème, c'est que la Croix-Rouge russe mène des activités humanitaires dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, alors qu'elle devrait se cantonner à ses frontières. De plus, elle coopère avec le Mouvement des premiers, une association de jeunesse russe créée après l'invasion de l'Ukraine et dirigée par le Kremlin. Avec ce mouvement, la CRR organise des compétitions pour entraîner les enfants russes de tout le pays – et des territoires ukrainiens occupés – aux premiers secours.

Epinglé sur la question, l'IFRC défend sa branche russe en invoquant la nécessité de former tous les civils aux premiers secours et d'incarner ainsi la «neutralité». Les sollicitations du «Temps» auprès du CICR sont restées sans réponse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus