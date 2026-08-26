Dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste en état d'ébriété a foncé dans la foule dans la ville portugaise d'Albufeira. Douze personnes ont été blessées, dont des touristes et deux policiers. Le conducteur a été arrêté après s'être enfui à pied.

Janine Enderli

Dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste ivre a foncé dans la foule dans la station balnéaire d'Albufeira, au sud du Portugal. Douze personnes ont été blessées.

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Les Fribourgeois Levin* et Jasha*, qui ont respectivement 18 et 19 ans, sont témoins directs de l'accident. Ils étaient sortis en ville lorsque la voiture a foncé à toute allure dans l’Oura Strip, une rue connue pour être un haut lieu de la vie nocturne. «Nous nous trouvions à quelques mètres de là», racontent les deux Suisses. Jasha a réussi à se mettre à l’abri juste à temps, lorsque la voiture s’est engagée sur la route.

«On a entendu des tirs»

D'autres passants n'ont malheureusement pas connu le même sort. «Nous avons vu certains d'entre eux être projetés en l'air», racontent les jeunes hommes. Ils auraient ensuite perdu la voiture de vue. «Nous avons entendu des coups de feu. C’étaient sans doute ceux de la police.»

Les jeunes Suisses ont prodigué les premiers secours à l’une des victimes. Heureusement, celle-ci n’était pas gravement blessée. Les deux Fribourgeois se disent soulagés de s'en être sortis indemnes: «Nous avions vraiment peur.»

Un adolescent dans un état critique

Le conducteur de la voiture, âgé de 35 ans, a finalement été arrêté après avoir percuté un autre véhicule et tenté de s’enfuir à pied. Les forces de l’ordre avaient tiré des coups de semonce en l’air pour avertir les piétons et tenter d’intercepter l’homme. La police a relevé un taux d’alcoolémie de 1,29 pour mille.

Le suspect doit désormais répondre de coups et blessures, de conduite dangereuse et de conduite en état d’ivresse. Selon les médias locaux, parmi les blessés figurent deux policiers ainsi que des ressortissants portugais et des touristes écossais, tous âgés entre 18 et 22 ans. L'un des jeunes serait dans un état critique.

*Prénoms d'emprunt