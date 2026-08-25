DE
FR

Panique à Albufeira
Un chauffard ivre renverse 12 personnes au Portugal

Un automobiliste ivre a blessé 12 personnes, dont deux gendarmes, mardi à Albufeira, au Portugal. L'homme de 35 ans a percuté des piétons dans une rue touristique avant d'être arrêté.
Publié: 12:45 heures
Des voitures de police à Oeiras, au Portugal. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Douze personnes, dont deux gendarmes et un ressortissant polonais, ont été blessées mardi à Albufeira, dans le sud du Portugal, par un automobiliste ivre qui a renversé plusieurs piétons dans une rue très prisée des touristes pour ses bars et ses boîtes de nuit, a annoncé la gendarmerie.

Outre les deux gendarmes, l'accident a fait «dix victimes âgées de 18 à 22 ans, dont une dans un état grave», a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Un taux d'alcool de 1,29 gramme

Parmi les blessés figure au moins un étranger, de nationalité polonaise, a souligné à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie portugaise. Les faits se sont produits vers 03H00 du matin (02H00 GMT) dans un quartier d'Albufeira, dans la région de l'Algarve (sud), très fréquentée par les vacanciers.

Refusant d'arrêter son véhicule, comme le lui demandaient les gendarmes présents sur place, l'automobiliste, un Portugais âgé de 35 ans, a essayé de prendre la fuite et a fini par percuter plusieurs personnes, a expliqué la gendarmerie. Le suspect, qui présentait un taux d'alcool de 1,29 gramme par litre dans le sang, a été placé en garde à vue pour des faits de coups et blessures et conduite dangereuse sous l'influence de l'alcool.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Articles les plus lus
    Articles les plus lus