Un chauffard ivre renverse 12 personnes au Portugal

Un automobiliste ivre a blessé 12 personnes, dont deux gendarmes, mardi à Albufeira, au Portugal. L'homme de 35 ans a percuté des piétons dans une rue touristique avant d'être arrêté.

AFP Agence France-Presse

Douze personnes, dont deux gendarmes et un ressortissant polonais, ont été blessées mardi à Albufeira, dans le sud du Portugal, par un automobiliste ivre qui a renversé plusieurs piétons dans une rue très prisée des touristes pour ses bars et ses boîtes de nuit, a annoncé la gendarmerie.

Outre les deux gendarmes, l'accident a fait «dix victimes âgées de 18 à 22 ans, dont une dans un état grave», a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Un taux d'alcool de 1,29 gramme

Parmi les blessés figure au moins un étranger, de nationalité polonaise, a souligné à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie portugaise. Les faits se sont produits vers 03H00 du matin (02H00 GMT) dans un quartier d'Albufeira, dans la région de l'Algarve (sud), très fréquentée par les vacanciers.

Refusant d'arrêter son véhicule, comme le lui demandaient les gendarmes présents sur place, l'automobiliste, un Portugais âgé de 35 ans, a essayé de prendre la fuite et a fini par percuter plusieurs personnes, a expliqué la gendarmerie. Le suspect, qui présentait un taux d'alcool de 1,29 gramme par litre dans le sang, a été placé en garde à vue pour des faits de coups et blessures et conduite dangereuse sous l'influence de l'alcool.



