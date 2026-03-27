DE
FR

Porté par le sreaming
Le marché suisse de la musique poursuit sa croissance

En 2025, le marché suisse de la musique a généré 259 millions de francs, avec 92% des revenus issus du streaming. La croissance annuelle dépasse 4%.
Publié: il y a 38 minutes
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le marché suisse de la musique a poursuivi sa progression en 2025, avec un chiffre d’affaires de près de 259 millions de francs. Tirée par le streaming, qui représente désormais 92% du total, la croissance annuelle dépasse 4%, selon les données publiées vendredi.

Après un creux lié à la transition numérique en 2015, le secteur enregistre une hausse continue depuis dix ans, indique IFPI suisse, IFPI, l’association industrielle des labels de musique suisses dans un communiqué vendredi. Les revenus issus du streaming ont atteint 237 millions de francs en 2025, en progression de 5%, confirmant son rôle moteur dans l’économie musicale helvétique.

Le marché physique affiche des évolutions contrastées. La vente de disques vinyle, pour la première fois depuis 2021, a enregistré à nouveau une croissance très nette (+19% à 5,1 millions de francs), tandis que le déclin du CD se poursuit, avec une baisse de 13% à 8,4 millions. Dans l’ensemble, les supports physiques stagnent face à la domination du numérique, qui domine, avec 92%, le chiffre d’affaires total du marché suisse.

Les ventes numériques ont triplé

Après avoir atteint en 2015 un creux dû à la disruption numérique, le marché suisse de la musique a connu une croissance de 79% jusqu’en 2025, notamment parce que les ventes numériques ont triplé au cours de cette période. «L’industrie musicale s’est révélée très résiliente et a renforcé son rôle de pionnière dans le développement technologique de l'économie culturelle», a déclaré Lorenz Haas, directeur d’IFPI Suisse.

A lire aussi
Le Gruérien Gjon’s Tears vit un vrai conte de fées
rencontre
Il incarne Monte-Cristo
Le Gruérien Gjon’s Tears vit un vrai conte de fées
Daniel Ek, cofondateur controversé de Spotify, quitte son poste de CEO
Pour reprendre la présidence
Daniel Ek, cofondateur controversé de Spotify, quitte son poste de CEO

Ces dernières années, de nouvelles sources de revenus issues des réseaux sociaux sont venues s’y ajouter, et depuis environ douze mois, de nombreux labels musicaux ont commencé à conclure des contrats de licence pour les utilisations de l’IA. «L’octroi ciblé et responsable de licences de musique pour l’IA offre non seulement de nouvelles sources de revenus, mais protège aussi les artistes contre les abus», a-t-il ajouté.

Les charts suisses sont le reflet, dans leur ensemble, d’un paysage musical très international. Outre la pop américaine et britannique, on y retrouve des artistes de rap latino comme Bad Bunny ainsi que des artistes francophones comme Gims. Parallèlement, les artistes suisses se produisant en patois continuent à s’affirmer dans le segment des albums: Patent Ochsner atteint par exemple la 3e place des charts annuels avec «Tag & Nacht».

Découvrez nos contenus sponsorisés
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus