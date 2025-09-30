DE
Pour reprendre la présidence
Daniel Ek, cofondateur controversé de Spotify, quitte son poste de CEO

Le géant du streaming musical Spotify annonce un changement de direction. Daniel Ek, cofondateur, deviendra président exécutif en 2026, laissant la gestion quotidienne à un duo de dirigeants actuels.
Publié: 15:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Écouter
Photo: AFP
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Daniel Ek, fondateur suédois de la plateforme de musique en ligne Spotify, va quitter son poste de directeur général pour devenir président exécutif à partir du 1er janvier 2026, laissant sa place à un tandem, a annoncé mardi le géant du streaming.

Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, directeur des produits et de la technologie, prendront la relève. Ils partageront le poste de directeur général, a précisé Spotify dans un communiqué.

149 milliards de dollars

«Ce changement correspond simplement à la manière dont nous fonctionnons déjà. En tant que président exécutif, je me concentrerai sur le développement à long terme de la société», a commenté Daniel Ek. «Au cours des dernières années, j'ai confié une grande partie de la gestion quotidienne et de la direction stratégique de Spotify à Alex et Gustav», a-t-il ajouté.

Daniel Ek a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006, et la société, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en 2018, affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 149 milliards de dollars (environ 127 milliards d'euros). Après cette annonce, l'action chutait de plus de 3% dans les échanges avant l'ouverture du marché à New York. Spotify compte plus de 700 millions d'utilisateurs, a relevé Daniel Ek. Le groupe a enregistré son premier bénéfice net annuel en 2024, à 1,1 milliard d'euros.

Cofondateur controversé

Chauve, barbu et habillé de manière décontractée, généralement en baskets, t-shirt et veste, le Suédois, connu pour son style réservé et son pragmatisme, a déclaré qu'il continuerait à jouer un rôle de premier plan au sein de Spotify. «En tant que président exécutif, je me concentrerai sur la trajectoire à long terme de l'entreprise et veillerai, par mon implication, à maintenir un lien étroit entre le conseil d'administration et nos codirecteurs généraux», a-t-il promis.

Daniel Ek incarne une figure paradoxale dans le milieu de la musique. Alors qu'il a révolutionné l'accès à la musique grâce à sa plateforme de streaming, il est également accusé d'exploiter les artistes. De nombreux musiciens et syndicats d'artistes accusent Spotify de payer des redevances dérisoires par écoute. Il a également été visé pour des investissements problématiques, comme dans la start-up d'armement Helsing. 

