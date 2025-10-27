La Banque nationale suisse (BNS) pourrait afficher un bénéfice de 25 à 30 milliards de francs au troisième trimestre, selon une estimation de la banque. Cette performance serait principalement due à la hausse du prix de l'or et aux rendements des placements en actions.

Or et actions font les affaires de la BNS sur 9 mois

Or et actions font les affaires de la BNS sur 9 mois

La valorisation du stock d'or a dépassé les 100 milliards de francs à la faveur de l'essor de 16% du prix du métal jaune entre juillet et fin août. (Archive) Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse (BNS) aura fait mieux que retrouver la voie des bénéfices au troisième trimestre, selon une extrapolation des économistes d'UBS publiée mardi.

Basant leurs calculs sur la stratégie de placements «passive» de l'institut d'émission et l'évolution des grandes classes d'actifs, les experts laissent entrevoir un bénéfice de 25 à 30 milliards de francs. De quoi confortablement combler la perte de 15,3 milliards constatée à mi-parcours et afficher un gain de 10 à 15 milliards après neuf mois.

La valorisation du stock d'or notamment aura dépassé les 100 milliards de francs à la faveur de l'essor de 16% du prix du métal jaune entre juillet et fin août, générant un gain de 14 milliards de francs. Les près de 200 milliards de francs de placements en actions suisses et mondiales auront de leur côté dégagé un rendement de pas loin de 15 milliards de francs, sur la base d'une progression d'ensemble devisée à 8%.

Baisse des taux aux USA

L'appréciation du franc, toute relative sur la période face aux principales monnaies d'investissement, aura bridé le résultat à hauteur de 2,4 milliards. Le portefeuille d'obligations mondiales aura généré une perte de 2,5 milliards, sous l'effet mitigé de la baisse des taux d'intérêt au pays de l'oncle Sam et de la hausse de ceux au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne.

Dividende et rendement sur taux d'intérêts enfin auront apporté une contribution positive de 3,5 milliards. La BNS a agendé la publication de ses résultats sur neuf mois au vendredi 31 octobre.