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Sa stratégie d'avenir
Albert Rösti veut miser gros sur le rail et les gares

Albert Rösti a choisi le Musée des transports de Lucerne pour évoquer le futur des infrastructures suisses. Le projet «Transports'45» promet des solutions équilibrées pour routes, rail et agglomérations.
Publié: il y a 45 minutes
Albert Rösti défend ses milliards pour les transports à Lucerne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti a dans le viseur le développement des infrastructures de transport. C'est pourquoi il a symboliquement choisi le Musée des transports de Lucerne pour sa sortie annuelle estivale avec les médias.

Albert Rösti a qualifié mercredi le musée de «maison du DETEC», car tous les secteurs de son département y sont représentés, soit l'environnement, les transports, l'énergie et la communication. Lucerne est d'autant plus un choix approprié que le Conseil fédéral vient d'adopter ses priorités futures en matière de transports. La construction d'une gare souterraine à Lucerne, qui coûtera plusieurs milliards de francs, en fait partie.

Pour le ministre, le projet «Transports'45» est équilibré et comprend des projets liés aux routes, au rail et au transport d'agglomération. Il met l'accent sur les goulets d'étranglement. «Chaque région y trouve son compte», a déclaré Albert Rösti à Keystone-ATS. Il est convaincu que ce projet recueillera une majorité, après le non aux extensions autoroutières.

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