Les Chambres fédérales ont validé onze objets lors des votations finales de la session de printemps. La plupart sont soumis au référendum facultatif.

Onze objets adoptés au Parlement en votations finales

Onze objets adoptés au Parlement en votations finales

ATS Agence télégraphique suisse

Les Chambres fédérales ont approuvé vendredi en votations finales les onze objets mis sous toit lors de la session de printemps. Tous sont soumis au référendum facultatif hormis les arrêtés fédéraux, notamment celui sur l'initiative «Sauvergarder la neutralité suisse» (initiative sur la neutralité).

Celui-ci, appelant à rejeter l'initiative, a été adopté par 124 voix contre 65 et 5 abstentions au Conseil national, et par 29 voix contre 10 et 5 abstentions au Conseil des Etats;

Le Parlement a encore adopté: