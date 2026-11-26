Un nouveau-né a été retrouvé mort il y a une dizaine de jours dans un appartement à Jegenstorf, dans le canton de Berne. Le Ministère public régional Berne-Mittelland a ouvert une procédure pénale pour infanticide.
Le nourrisson était probablement encore en vie au moment de la naissance, a indiqué jeudi la police cantonale après avoir pris connaissance du résultat des examens de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne. La cause exacte du décès n'est pas encore établie et fait l'objet d'autres examens.
Dans le cadre de l'enquête, la mère du nouveau-né a été interpellée puis remise en liberté. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes et le contexte de cette affaire.
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