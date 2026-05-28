Jeudi matin 28 mai, une importante intervention policière a lieu à la gare de Winterthour. Un homme muni d'un couteau a blessé trois personnes.

Un homme armé d'un couteau blesse trois personnes à la gare de Winterthour

Un homme armé d'un couteau blesse trois personnes à la gare de Winterthour

Janine Enderli , Qendresa Llugiqi et Pascal Scheiber

Scènes de terreur à Winterthour, où une importante opération de police s'est déroulée jeudi matin à la gare. «Un périmètre de sécurité de plus de 100 mètres a été mis en place. La zone est remplie de policiers», ont expliqué plusieurs lecteurs de Blick.

Un homme a attaqué plusieurs personnes avec une arme blanche, selon des témoignages concordants de témoins oculaires. Une vidéo obtenue par Blick montre l'assaillant présumé qui sort en courant du hall de la gare en criant «Allahu Akbar». «Il était muni d'un couteau, décrit Danilo*. Tout le monde criait en s'enfuyant.»

« Ils ont couru de l'autre côté de la rue»

L'incident s'est produit peu avant 8h30. «Je suis arrivé à la gare vers 8h20, raconte un autre témoin. A une trentaine de mètres de moi, j'ai entendu un homme crier «Allahu akbar» cinq ou six fois, d'une manière très émue et agitée.» Il a vu un groupe d'enfants de maternelle et des passants se mettre à l'abri. «Ils ont traversé la rue en courant, puis le calme est revenu.»

Une dizaine de voitures de police sont arrivées sur les lieux cinq minutes plus tard. Le jeune homme a expliqué qu'il n'avait jamais rien vécu de tel. «Avec le recul, j'en ai encore la chair de poule.»

Trois personnes blessées

Contactée par Blick, la police cantonale zurichoise a confirmé l'attaque. Un Suisse de 31 ans a blessé trois personnes à l'arme blanche. L'auteur présumé a été arrêté à la gare. Une personne a été grièvement blessée et deux autres plus légèrement. Elles ont été hospitalisées. Le mobile de l'attaque reste pour l'instant inconnu. La police dit explorer toutes les pistes.

«Les trois victimes, de nationalité suisse, sont âgées de 28, 43 et 52 ans. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital», ont précisé les forces de l'ordre dans un communiqué. «En collaboration avec la police cantonale, la police municipale de Winterthour, la police des transports des CFF, le service de secours de l'hôpital cantonal de Winterthour et le service de protection et de secours de Zurich, des mesures ont été mises en place», a ajouté la police sans fournir plus de précisions.

* Nom connu de la rédaction