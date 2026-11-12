Un apprenti de 16 ans meurt dans un accident à Leibstadt en Argovie

Un apprenti âgé de 16 ans a perdu la vie mercredi dans un grave accident survenu à Leibstadt (AG), au sein d'une entreprise de transformation du bois. Le drame s'est produit lors de travaux menés avec un chariot élévateur.
L'adolescent a succombé à ses blessures mortelles, indique jeudi une porte-parole de la police argovienne à Keystone-ATS. Elle confirme une information révélée par plusieurs médias, sans donner davantage de détails par égard pour les droits de la personnalité. La police et le Ministère public ont ouvert une enquête sur l'accident.
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