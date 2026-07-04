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Circonstances floues
Un adolescent de 16 ans meurt tragiquement dans une forêt à Lucerne

Un adolescent de 16 ans est décédé samedi matin dans une forêt près de Willisau (LU). Les secours n’ont pas pu le sauver. Une enquête est en cours, privilégiant la piste de l’accident.
Publié: 14:34 heures
Un adolescent de 16 ans a perdu la vie tôt samedi matin dans une zone boisée près de Willisau.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort tôt samedi matin dans une zone boisée près de Willisau, dans le canton de Lucerne. Les circonstances exactes du drame font l'objet d'une enquête. Les autorités penchent pour l'instant pour la thèse d'un accident.

Peu avant 5 heures, un appel a signalé qu'une personne était en train d'être réanimée dans une forêt située sur le territoire de la commune de Willisau, a indiqué samedi la police lucernoise. Malgré les mesures de sauvetage, le jeune homme de 16 ans est décédé sur place.

Le ministère public de Sursee enquête sur cet incident en collaboration avec la police de Lucerne. Les premiers éléments pointent vers un accident.

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