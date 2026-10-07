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Plus grande saisie de Suisse
Saisie record de 3200 flacons de dopants illégaux à Pratteln

La police a saisi à Pratteln (BL) 3200 flacons de peptides illégaux, la plus grande saisie en Suisse. Deux suspects kosovars sont visés par une enquête pour violation des lois sur le sport et les médicaments.
Publié: il y a 25 minutes
La police a saisi à Pratteln plus de 3200 flacons de peptides importés illégalement.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La police a saisi à Pratteln (BL) plus de 3200 flacons d'injection de peptides importés illégalement. Il s'agit de la plus grosse saisie de ce type en Suisse jusqu'à présent. Ces produits sont utilisés notamment pour l'augmentation de la masse musculaire, la diminution des graisses corporelles, une régénération plus rapide et l'amélioration de performances.

Le Ministère public de Bâle-Campagne a ouvert une enquête pénale contre deux personnes, sur la base d'une plainte pénale, indique-t-il mercredi. Il s'agit d'une femme âgée de 38 ans et d'un homme de 34 ans, tous deux de nationalité kosovare. Ils sont soupçonnés de violation des lois sur l'encouragement du sport et de l'activité physique et sur les médicaments.

Une perquisition de domicile a été menée en septembre. Elle a permis de découvrir des peptides ainsi que de nombreuses seringues, du matériel d'emballage et des étiquettes.

Opération de répression

La procédure pénale est liée à une opération conjointe de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF) et de la fondation Swiss Sport Integrity (SSI). En juin dernier, ces organismes ont procédé à des contrôles ciblés sur des envois soupçonnés de contenir des peptides importés illégalement.

Selon les informations fournies par la SSI, les autorités ont ainsi découvert 46 envois contenant des «préparations douteuses à base de peptides». Les peptides sont de petites molécules protéiques que l’on trouve non seulement dans les médicaments, mais aussi, de plus en plus, dans le commerce illégal.

Dopage et risque pour la santé

Ils sont proposés à la vente sur des canaux en ligne non contrôlés. Or, on ignore dans quelles conditions ils ont été fabriqués et stockés, et si les informations relatives aux principes actifs et aux concentrations sont exactes. Leur consommation comporte donc des risques considérables pour la santé. L’importation et le commerce de tels produits sont interdits.

Ceux qui les commandent malgré tout visent une augmentation de la masse musculaire, une réduction de la graisse corporelle, une récupération plus rapide, un teint hâlé, une libido accrue ou, de manière générale, une meilleure performance physique et mentale. Les commerçants font la promotion de ces peptides sur Internet en avançant de telles promesses.

Les personnes qui utilisent ces produits risquent non seulement des conséquences négatives sur leur santé, mais commettent une violation des règles d'antidopage dans le sport.

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