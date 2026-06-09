Philippe Allain, actuel commandant de la Police cantonale fribourgeoise, prendra la tête de l'Institut suisse de police à Neuchâtel dès le 1er juillet. Il succède à Fritz Lehmann et vise à renforcer la formation policière.

Philippe Allain bientôt à la tête de l'Institut suisse de police

Philippe Allain bientôt à la tête de l'Institut suisse de police

ATS Agence télégraphique suisse

Philippe Allain s'apprête à prendre la direction de l'Institut suisse de police (ISP), à Neuchâtel. Celui qui est commandant de la Police cantonale fribourgeoise depuis début 2018 quittera ses fonctions le 30 juin. A l'heure du bilan, il déplore le retour de la «violence désinhibée».

Dans une interview parue mardi dans La Liberté, Philippe Allain, né en 1976, revient notamment sur ce qui l'attend dans sa future fonction, après avoir travaillé pour la police cantonale depuis 2011. L'ISP «coordonne la formation policière, celle de base comme celle des cadres, au profit de toutes les polices de Suisse».

«L'institut est aussi chargé de certifier ladite formation et de promouvoir la recherche scientifique en lien avec les forces de police», ajoute Philippe Allain, qui sera remplacé début 2027 par Christoph Wieland, actuel préfet du Lac. «Son objectif est d’unifier autant que possible la pratique policière à l’échelle nationale.»

Besoins opérationnels

«Mon but comme directeur issu du terrain, de bénéficiaire des prestations de l’ISP, est de m’assurer que son activité reste au plus près des besoins opérationnels, auxquels il convient de répondre avec agilité», note-t-il. «J’ai à cœur de veiller à une bonne formation des agents, le sujet m’a toujours passionné.»

«Aujourd’hui, 98% des situations relèvent du dialogue et de la désescalade, avec des compétences sociales», constate Philippe Allain. Pour le solde, ils doivent être «parfaitement» formés à la transition entre les différents moyens de contrainte, en supportant la pression et en se montrant à la fois empathiques et déterminés.

Violence désinhibée

Au-delà, le futur directeur de l'ISP évoque les dernières statistiques criminelles qui montrent une augmentation des délits violents. «Cela change la manière d'intervenir. La violence désinhibée est de retour dans nos sociétés et l’influence des banlieues françaises n’y est probablement pas pour rien.»

«De même que la consommation d’alcool et les dépendances de toutes sortes qui favorisent une certaine manière de mal gérer la frustration...», dit Philippe Allain. «Nos jeunes agents y sont assez rapidement confrontés, ce qui nécessite de leur part une robustesse et une capacité à s’imposer de la meilleure manière possible.»

Né à Nyon (VD), ayant accompli sa scolarité en Valais, Philippe Allain succédera à la direction de l'ISP à Fritz Lehmann, qui avait repris la direction ad interim le 1er octobre 2025 après le départ de Stefan Aegerter. Il a étudié les lettres et la politologie à Bâle et à Fribourg et travaillé au sein des forces aériennes suisses.